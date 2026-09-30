  • 30.09.2026, 08:44:02
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AVISO: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien präsentiert Vorsorge-Kampagne „Ich hab’s gecheckt“

Fototermin mit gebrandeter Straßenbahn am Karlsplatz

Wien (OTS) - 

Zum Launch der Vorsorge-Kampagne „Ich hab’s gecheckt“ lädt die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien zum Fototermin mit einer gebrandeten Straßenbahn. Die Kampagne ist im Oktober mit Plakaten, City Lights, digitalen Werbeflächen und Straßenbahnen in ganz Wien präsent.
In der Wiener Bevölkerung soll das Bewusstsein für die Gesundheitsvorsorge gestärkt werden und dazu motivieren, die bestehenden Angebote regelmäßig in Anspruch zu nehmen.

Fototermin:
Datum: Montag, 5. Oktober 2026
Uhrzeit: 10.00 Uhr
Ort: Karlsplatz, 1010 Wien

Teilnehmer*innen:

  • Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
  • Eduardo Maldonado-González, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
  • Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
  • Benjamin Glaser, Präsidialreferent der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Bitte um Voranmeldung unter [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Katharina Hemmelmair
Telefon: 06649697506
E-Mail: [email protected]

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