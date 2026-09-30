AVISO: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien präsentiert Vorsorge-Kampagne „Ich hab’s gecheckt“

Wien (OTS) -

Zum Launch der Vorsorge-Kampagne „Ich hab’s gecheckt“ lädt die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien zum Fototermin mit einer gebrandeten Straßenbahn. Die Kampagne ist im Oktober mit Plakaten, City Lights, digitalen Werbeflächen und Straßenbahnen in ganz Wien präsent.

In der Wiener Bevölkerung soll das Bewusstsein für die Gesundheitsvorsorge gestärkt werden und dazu motivieren, die bestehenden Angebote regelmäßig in Anspruch zu nehmen.

Fototermin:

Datum: Montag, 5. Oktober 2026

Uhrzeit: 10.00 Uhr

Ort: Karlsplatz, 1010 Wien

Teilnehmer*innen:

Johannes Steinhart , Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien Eduardo Maldonado-González , Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien Naghme Kamaleyan-Schmied , Vizepräsidentin und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

, Vizepräsidentin und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien Benjamin Glaser, Präsidialreferent der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

