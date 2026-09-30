Welttierschutztag: Wer Hunde schützen will, muss ihre Welt verstehen

Gänserndorf (OTS) -

Am Welttierschutztag denken wir oft an Futter, Gesundheit und ein sicheres Zuhause. All das ist wichtig. Aber wie fühlt sich das Leben für einen Hund an, dessen Welt wir nur zum Teil wahrnehmen können?

Hunde begegnen ihrer Umgebung vor allem mit der Nase. Über Gerüche sammeln sie Informationen über ihre Umgebung, orientieren sich und treffen Entscheidungen. Ihnen dafür Zeit und Raum zu geben, gehört ebenso zu einem guten Leben wie darauf zu achten, wann sie Ruhe brauchen oder eine Aufgabe sie überfordert.

„Dem Geruch auf der Spur – Geruchssinn verstehen bei Hund und Mensch“ verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit verständlichen Erklärungen und Beispielen aus Alltag und Training. So macht das Buch die Geruchswelt des Hundes auch ohne Vorwissen verständlich und zeigt, wie dieses Wissen zu einem fairen Umgang im Alltag und beim Training beitragen kann.

Der Welttierschutztag ist deshalb auch ein Anlass für die Frage: Wie erlebt mein Hund seine Welt – und wie gut berücksichtige ich das in unserem gemeinsamen Alltag?