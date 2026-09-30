  • 30.09.2026, 08:30:32
  • /
  • OTS0024

Welttierschutztag: Wer Hunde schützen will, muss ihre Welt verstehen

Warum das Verständnis der Hundenase zu einem fairen Umgang mit Hunden beiträgt.

Titelbild "Dem Geruch auf der Spur" - Müller Rüschlikon
Gänserndorf (OTS) - 

Am Welttierschutztag denken wir oft an Futter, Gesundheit und ein sicheres Zuhause. All das ist wichtig. Aber wie fühlt sich das Leben für einen Hund an, dessen Welt wir nur zum Teil wahrnehmen können?

Hunde begegnen ihrer Umgebung vor allem mit der Nase. Über Gerüche sammeln sie Informationen über ihre Umgebung, orientieren sich und treffen Entscheidungen. Ihnen dafür Zeit und Raum zu geben, gehört ebenso zu einem guten Leben wie darauf zu achten, wann sie Ruhe brauchen oder eine Aufgabe sie überfordert.

„Dem Geruch auf der Spur – Geruchssinn verstehen bei Hund und Mensch“ verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit verständlichen Erklärungen und Beispielen aus Alltag und Training. So macht das Buch die Geruchswelt des Hundes auch ohne Vorwissen verständlich und zeigt, wie dieses Wissen zu einem fairen Umgang im Alltag und beim Training beitragen kann.

Der Welttierschutztag ist deshalb auch ein Anlass für die Frage: Wie erlebt mein Hund seine Welt – und wie gut berücksichtige ich das in unserem gemeinsamen Alltag?

Rückfragen & Kontakt

Mantrail Academy Austria
Karina Kalks
Telefon: 06802322727
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Titelbild "Dem Geruch auf der Spur" - Müller Rüschlikon [Bild, 741.85KB]

Mantrail Academy Austria

Rückfragen & Kontakt

Mantrail Academy Austria
Karina Kalks
Telefon: 06802322727
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright