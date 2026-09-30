GEMEINSAM FÜR STARKE REGIONEN

Österreich (OTS) -

83 Regionen, 2.007 von 2.092 Gemeinden und rund 5.000 Projekte: LEADER ist zu einem zentralen Motor der Regionalentwicklung in Österreich geworden. Nun richtet sich der Blick auf die Zeit nach 2027. Im Austausch mit Bundesminister Norbert Totschnig setzt sich das LEADER-forum Österreich dafür ein, das flächendeckende Netzwerk langfristig zu stärken und seine Rolle in der kommenden EU-Programmperiode 2028–2034 weiter auszubauen. Denn gerade angesichts von Klimawandel, demografischem Wandel, Bodenverbrauch und wirtschaftlichen Veränderungen braucht es starke Regionen, die vor Ort tragfähige Lösungen entwickeln und umsetzen.

Seit dem EU-Beitritt Österreichs trägt LEADER wesentlich dazu bei, den ländlichen Raum nahe an den Menschen und auf Basis regionaler Bedürfnisse weiterzuentwickeln. Die 83 LEADER-Regionen verbinden strategische Regionalentwicklung mit konkreter Umsetzung vor Ort. Sie bringen Gemeinden, Betriebe, Landwirtschaft, Vereine und engagierte Menschen zusammen und übersetzen europäische sowie nationale Zielsetzungen in innovative, regional angepasste Projekte.

„Mit den 83 LEADER-Regionen verfügt Österreich über ein flächendeckendes, erprobtes und von den Menschen getragenes Netzwerk. Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, diesen Regionalentwicklungsansatz weiter zu stärken und LEADER nachhaltig als Umsetzungspartner für die Zukunft des ländlichen Raums zu etablieren“, betonten die Vertreter des LEADER-forums Österreich im Gespräch.

Regionale Antworten auf große Herausforderungen

Klimawandel, Bodenverbrauch, demografische Veränderungen, Digitalisierung, Ortskernentwicklung und die Stärkung regionaler Wertschöpfung stellen ländliche Regionen vor vielfältige Herausforderungen. Gleichzeitig unterscheiden sich die Ausgangslagen und Handlungsmöglichkeiten von Region zu Region. Genau hier liegt die Stärke des LEADER-Ansatzes: Nationale und europäische Zielsetzungen werden gemeinsam mit den Menschen vor Ort in konkrete, innovative und regional passende Lösungen übersetzt.

Die 83 LEADER-Regionen sind lokale Drehscheiben für Zusammenarbeit, Beteiligung und Innovation. Sie helfen den Regionen, sich auf Veränderungen einzustellen, neue Lösungen zu entwickeln und Krisen besser zu bewältigen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einem „Umfassenden Resilienz-Aufbau“ in Österreich.

In Zusammenarbeit mit Klima- und Energie-Modellregionen, KLAR! Regionen sowie weiteren regionalen Organisationen können die LEADER-Regionen außerdem einen wesentlichen Beitrag zur Widerstandsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume leisten. Eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung bildet das gemeinsam mit der zuständigen Abteilung des Bundesministeriums erarbeitete Strategiepapier zur Zukunft von LEADER in Österreich.

„LEADER zeigt seit vielen Jahren, wie erfolgreiche Regionalentwicklung gemeinsam mit den Menschen vor Ort gelingen kann. Die 83 LEADER-Regionen kennen die Herausforderungen und Potenziale ihrer Regionen und setzen mit großem Engagement konkrete Projekte um. Diese starke Partnerschaft wollen wir auch in Zukunft fortführen und gemeinsam weiterentwickeln“, so Bundesminister Norbert Totschnig.

Im Gespräch wurde insbesondere die Bedeutung verlässlicher Rahmenbedingungen für die kommende Programmperiode hervorgehoben. Ziel ist es, die bestehenden und gut funktionierenden Organisationen und ihre nationalen und europäischen Netzwerke kontinuierlich weiterzuführen und LEADER auch künftig klar in der österreichischen und europäischen Regionalentwicklung zu verankern.

Bundesminister Norbert Totschnig und die Vertreter des LEADER-forums Österreich waren sich einig, den Austausch über die kommende Programmperiode fortzuführen.

Zum Abschluss übergab das LEADER-forum Österreich dem Bundesminister symbolisch ein von allen 83 österreichischen LEADER-Regionen unterstütztes gemeinsames Unterstützungsersuchen. Es unterstreicht die Bereitschaft der Regionen, ihre Erfahrung, ihr Netzwerk und ihre Umsetzungskraft in die Gestaltung der kommenden Programmperiode einzubringen.

Gemeinsames Ziel ist eine starke, zukunftsorientierte und flächendeckende Regionalentwicklung, die europäische und nationale Strategien mit den Bedürfnissen und Ideen der Menschen vor Ort verbindet.

LEADER in Österreich auf einen Blick

83 LEADER-Regionen mit 2.007 Mitgliedsgemeinden gestalten aktiv die Zukunft des ländlichen Raums.

Rund 5.000 Projekte werden in der laufenden Programmperiode umgesetzt.

Rund 400 Millionen Euro werden dadurch in die regionale Entwicklung investiert.

Mehr als 10.000 Menschen engagieren sich österreichweit für LEADER – haupt- und ehrenamtlich.

Über 200 qualifizierte Arbeitsplätze sichern die professionelle Begleitung der Projekte in den Regionen.

Das „LEADER-forum“ ist ein unabhängiger und freiwilliger Zusammenschluss aller LEADER-Regionen in Österreich.