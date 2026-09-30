  • 30.09.2026, 08:10:33
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  • OTS0021

Technologie als Brücke zwischen Energiesicherheit und Klimaschutz

ZCT Solutions integriert Industrieemissionen in die Wasserstoffproduktion

Pilotanlage des H₂ Produktionsprozesses
Wien (OTS) - 

Trotz jahrzehntelanger Fortschritte in der Emissionsminderung fehlt der Industrie bislang eine ganzheitliche Lösung für gasförmige und feste Abfallströme. Während viele Ansätze zur erneuerbaren Wasserstoffproduktion auf neu errichtete Wind- und PV-Kapazitäten sowie Elektrolyse setzen und ihre Anlagen unabhängig von bestehenden Produktionsstätten errichten, bleibt eine Herausforderung ungelöst: die fachgerechte Behandlung von Industrieemissionen direkt an der Quelle.

Hier setzt die Zero Carbon Technologies mit seiner CCC-Plattform an. Die Technologie H₂-INFINITY fungiert als Brücke zwischen bestehenden Industrieanlagen und modernen Wasserstoff-Produktionsverfahren, indem sie Industrieabgase direkt in den Prozess der Wasserstofferzeugung integriert. Statt Abfallströme separat zu entsorgen, werden sie zur Ressource. H₂-INFINITY wandelt Industrieabgase mittels neu entwickelter Prozesse selektiv in reinen Wasserstoff um – effizient, kompakt und direkt integrierbar in bestehende Anlagen.

Das Ergebnis: nach derzeitigen Berechnungen nach Anlagenskalierung rund 2 Ꞓ je Kilogramm Wasserstoff – ein Wert, der H₂-INFINITY zu einer der wirtschaftlichsten Lösungen für dezentrale, industrienahe Wasserstofferzeugung macht.

Mit diesem Ansatz positioniert sich ZCT Solutions GmbH zwischen standortbasierter Energiesicherheit und der Energiewende

Alternative Methoden der Wasserstofferzeugung

Vortrag von DI Nabeel Ataimisch über die neue ZCT Technologien

Datum: 02.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Fernwärmewerk Spittelau

1090 Wien
Österreich

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ZCT Solutions GmbH
Ronald Bauer
Telefon: 019078370
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.zero-carbon.at/

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Vorschau Bild von Pilotanlage des H₂ Produktionsprozesses [Bild, 2.14MB]
Vorschau Bild von P&ID Schema der Pilotanlage [Bild, 218.3KB]
[Freitag, 02.10.2026, 10:00]

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