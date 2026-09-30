Universität Wien hält Top-100-Platz im THE World Ranking

Wien (OTS) -

Die Universität Wien behauptet im aktuellen Times Higher Education World University Ranking Platz 95 und bleibt damit die einzige österreichische Universität in den Top 100. Um dieses internationale Niveau und damit den in der Hochschulstrategie der Bundesregierung festgeschriebenen Auftrag langfristig zu sichern, fordert Rektor Sebastian Schütze eine verlässliche Absicherung des Uni-Budgets.

„Dieser erneute Erfolg ist das Resultat einer langjährigen, strategischen Ausrichtung und ein starkes Signal für den gesamten Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort in Österreich. Was lange und erfolgreich aufgebaut wurde, kann allerdings durch Budgetkürzungen rasch wieder unerreichbar werden“, so Rektor Sebastian Schütze.

Kontinuierlicher Aufstieg seit 2018: in 7 Jahren um 70 Plätze verbessert

Die Universität Wien setzt ihre Erfolgsgeschichte im THE-Ranking fort. Seit 2018 konnte die Uni Wien ihre Platzierung Jahr für Jahr verbessern und das trotz steigender Konkurrenz. Während sie 2018 noch auf Rang #165 von damals 1.103 bewerteten Universitäten lag, schaffte sie es im Ranking für 2026 erstmals unter die Top 100 auf Platz 95. In nur sieben Jahren gelang damit ein Aufstieg um 70 Plätze.

Im aktuellen Ranking für 2027 belegt die Uni Wien weiterhin Platz 95 und gehört damit zu den Top 4% von mittlerweile 2.297 Unis weltweit. Seit dem Vorjahr wurden 105 weitere Unis ins Ranking aufgenommen, die Uni Wien konnte ihre Platzierung also trotz wachsender Konkurrenz halten.

Kriterien des THE Rankings

Das THE-World University Ranking beurteilt Universitäten aktuell in diesen fünf Dimensionen: Lehre, Forschungsumfeld, Qualität der Forschung, Internationale Ausrichtung sowie Industriekooperationen. Indikatoren dabei sind etwa Personal- und Studierendenzahlen, Reputationsumfragen, Publikations- und Zitationsdaten, Drittmitteleinnahmen und Internationalität von Studierenden, Personal und Publikationen.

Universität Wien besonders gut bei internationaler Ausrichtung

Wie im Vorjahr, erzielt die Universität Wien im THE-Ranking besonders gute Ergebnisse bei der internationalen Ausrichtung (z. B. Anteil internationaler Forschender, Studierender und Publikationen) und bei der Forschungsqualität (z. B. Anzahl hochzitierter Zeitschriften). Im Endeffekt zählt aber das Gesamtergebnis aller Indikatoren, und die Uni Wien konnte in den vergangenen Jahren ihr Ergebnis auch in der Lehre – etwa durch mehr Doktoratsabschlüsse und ein besseres Betreuungsverhältnis – sowie bei den Industriekooperationen durch stark gestiegene Einnahmen aus angewandter Forschung deutlich verbessern.