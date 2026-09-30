Windenergie und E-LKW - eine gute Kombi!

Munderfing (OTS) -

Knapp 600 km lang ist die Strecke von Vorarlberg in die Steiermark, von einem Windmessstandort zum nächsten. Ganz im Sinne unserer Unternehmensphilosophie wurde dieser Transport erstmals mit einem vollelektrischen LKW durchgeführt.

„Der E-LKW bringt nicht nur ökologische Vorteile, sondern rechnet sich auch wirtschaftlich. Wir reduzieren die CO₂-Emissionen deutlich, sparen Treibstoffkosten und profitieren von geringeren Mautkosten im Vergleich zu einem Diesel-LKW. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit gehen dabei Hand in Hand“, erklärt Ing. Thomas Maier, Messtechniker und Projektleiter bei EWS.

Möglich wird dieser nachhaltige Transport durch unsere Logistikpartnerin Breitfuss GmbH aus Kapfenberg. Zur Firmenflotte gehören aktuell sechs vollelektrische LKWs, die im eigenen Hochleistungs-Ladepark mit Photovoltaik, Batteriespeicher und intelligenter Ladesteuerung, mit grünem Strom betrieben werden.

Geschäftsführer Florian Breitfuss erklärt: „Mit unserem Elektro-Sattelzug können gegenüber einem Diesel-LKW bis zu 80 % der Mautkosten eingespart werden. Nach rund 500 Kilometern wird das Fahrzeug für etwa eine Stunde geladen – genau in jener Zeit, in der der Fahrer seine gesetzlich vorgeschriebene Pause einlegt.“

Die Energiewende geht weit über die erneuerbare Stromerzeugung hinaus. Auch in Transport und Logistik lassen sich Emissionen reduzieren, Ressourcen effizient einsetzen und wirtschaftliche Vorteile erzielen.

Ein herzliches Dankeschön an die Breitfuss GmbH für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und den gemeinsamen Einsatz für eine nachhaltigere Zukunft.