Ehre, wem Ehre gebührt!

Wien (OTS) -

Beim diesjährigen Ehrenamtspreis des Sportministeriums wurden fünf engagierte ASVÖ Funktionär:innen ausgezeichnet. Martin Orth vom Wiener Ruderclub Pirat holte den Sieg in der Kategorie Inklusion. Vier weitere Ehrenamtliche aus ASVÖ Mitgliedsvereinen erreichten zweite bzw. dritte Plätze.

Bereits zum vierten Mal zeichnete das Sportministerium im Rahmen des „Tags des Sports“ herausragendes ehrenamtliches Engagement im österreichischen Sport aus. Die Preisverleihung fand am Samstag, 26. September, bei strahlendem Herbstwetter am Wiener Heldenplatz statt. Im Mittelpunkt standen Menschen, die mit ihrem großen persönlichen Einsatz das Vereinsleben prägen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Vielfalt und zum Funktionieren des österreichischen Sports leisten.

Besonders erfolgreich war Martin Orth vom Wiener Ruderclub Pirat. Er setzte sich in der Kategorie Inklusion durch und erreichte den ersten Platz. Der ehemalige Leistungsruderer engagiert sich seit 2019 als Trainer für die Parasportler:innen seines Vereins. Unter seiner Betreuung entwickelte sich das Inklusionsteam kontinuierlich weiter und umfasst mittlerweile rund 20 Athlet:innen. Die Sportler:innen konnten unter seiner Leitung zahlreiche nationale und internationale Erfolge feiern. Zu den jüngsten Höhepunkten zählt die Silbermedaille bei den World Rowing Coastal Championships 2025 in Antalya. Seit Herbst 2025 bringt Martin Orth sein Know-how zudem als Para-Referent im Wiener und im Österreichischen Ruderverband ein.

Auch in den Kategorien Integration und Jungfunktionär:in waren Ehrenamtliche aus ASVÖ Mitgliedsvereinen erfolgreich. In der Kategorie Integration erreichte Marco Regensburger vom KSV Oberländer Lauscher (Tischtennis, Tirol) den zweiten Platz. Holger Hassenpflug vom Supsportclub Graz (Stand-up-Paddling, Steiermark) wurde Dritter.

In der Kategorie Jungfunktionär:in gingen ebenfalls zwei Podestplätze an ASVÖ Mitgliedsvereine: Miriam Schwabl von Volleyboi Zell am See (Volleyball, Salzburg) belegte den zweiten Platz, Melanie Cecon vom Tennisclub Kirchdorf (Tennis, Oberösterreich) erreichte den dritten Platz.

ASVÖ Österreich Präsident Peter Reichl gratuliert herzlich: „Fünf Auszeichnungen für Funktionärinnen und Funktionäre aus ASVÖ Mitgliedsvereinen sind eine großartige Anerkennung für die vielen Menschen, die tagtäglich ehrenamtlich für den Sport arbeiten. Sie investieren Zeit, Energie und Leidenschaft und schaffen damit überhaupt erst die Basis für einen funktionierenden Vereinsbetrieb. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten sehr herzlich.“

Der Ehrenamtspreis des Sportministeriums ist insgesamt mit 50.000 Euro dotiert. Für die einzelnen Kategorien gibt es 2.500 Euro für den ersten, 1.500 Euro für den zweiten und 1.000 Euro für den dritten Platz. Das Preisgeld kommt den jeweiligen Vereinen zugute. Die erstplatzierten Vereine erhalten darüber hinaus weitere 2.500 Euro für ein Vereinsfest zu Ehren der ausgezeichneten Persönlichkeit.

Der ASVÖ gratuliert allen fünf Preisträger:innen herzlich zu ihren Erfolgen. Ihre Auszeichnungen stehen stellvertretend für das große Engagement zahlreicher Freiwilliger, die sich täglich für Sport, Gemeinschaft und ein vielfältiges und inklusives Vereinsleben einsetzen.

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Der Allgemeine Sportverband Österreich (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 1949 überparteilich, unabhängig und nachhaltig die Interessen von 5.557 Vereinen mit rund 1.000.000 Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für starken Breiten- und Gesundheitssport sowie erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine im Sportbetrieb und bei der Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen und entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Menschen in ganz Österreich, quer durch alle Alters- und Leistungsstufen, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben. www.asvoe.at

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