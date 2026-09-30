  • 30.09.2026, 07:38:32
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Bundesheer: General Rudolf Striedinger in den Ruhestand verabschiedet

General Harald Vodosek folgt als Chef des Generalstabs

Bundesheer: General Rudolf Striedinger in den Ruhestand verabschiedet
Wien (OTS) - 

Am Dienstag, dem 29. September, fand in der Maria-Theresien-Kaserne die feierliche Verabschiedung des amtierenden Generalstabschefs, General Rudolf Striedinger, statt. Seit 2022 war er als ranghöchster Offizier des Bundesheeres für die Führung der Streitkräfte verantwortlich und tritt nun nach 47 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand. General Harald Vodosek, der bisher die Direktion 5 Beschaffung geleitet hat, wird nun Chef des Generalstabs und übernimmt damit die militärische Führung des Bundesheeres.

General Rudolf Striedinger begann seine militärische Laufbahn 1979 mit dem Grundwehrdienst als Einjährig-Freiwilliger beim Landwehrstammregiment 21 in Wien. Nach der Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie und der Ausmusterung zum Leutnant 1983 folgten verschiedene Verwendungen als Ausbildungsoffizier und Kompaniekommandant. Von 1988 bis 1991 absolvierte General Striedinger die Generalstabsausbildung an der Landesverteidigungsakademie in Wien. In weiterer Folge war er in verschiedenen Führungs- und Stabsfunktionen im Bundesheer und im BMLV tätig. 2006 führte er im Rahmen von EUFOR ALTHEA eine multinationale Task Force in Bosnien und Herzegowina. Weitere Führungsfunktionen folgten als Militärkommandant von Niederösterreich, Leiter des Abwehramtes und Stabschef der Frau Bundesminister für Landesverteidigung. 2021 wurde General Striedinger zum Stellvertretenden Chef des Generalstabes bestellt, seit 1. Oktober 2022 ist er Chef des Generalstabes des Bundesheeres. General Rudolf Striedinger ist verheiratet und hat sechs Kinder.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „General Rudolf Striedinger hat das Bundesheer über viele Jahre mit großem Engagement und hoher Verantwortung geprägt. Für seinen langjährigen Einsatz danke ich ihm und wünsche ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich, mit General Harald Vodosek, einen erfahrenen Offizier, als neuen Chef des Generalstabs begrüßen zu können.“

General Harald Vodosek rückte 1982 als Einjährig-Freiwilliger zum Bundesheer ein und absolvierte anschließend die Theresianische Militärakademie. Nach mehreren Jahren beim Landwehrstammregiment 34 und an der Theresianischen Militärakademie absolvierte er den 14. Generalstabskurs. In weiterer Folge war er unter anderem als Logistikchef der 9. Panzergrenadierbrigade, als Referatsleiter in der Abteilung Rüstungsplanung sowie in der Militärvertretung Brüssel tätig. Danach folgten mehrere Führungsfunktionen, darunter als Kommandant des Jagdkommandos. Seit 2013 leitete General Vodosek die Gruppe Bereitstellungsunterstützung und war für das Human Resource Management verantwortlich. 2021 wurde er mit der Führung der Direktion 5 Beschaffung betraut. 2025 wurde er zum Leiter der Direktion 5 und zum Nationalen Rüstungsdirektor bestellt. General Vodosek ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

  • General Rudolf Striedinger tritt nach 47 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand
  • Generalstabschef-Wechsel: General Harald Vodosek folgt
  • General Harald Vodosek: langjährige Erfahrung in Führung, Logistik, Personal und Rüstung

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