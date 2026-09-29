Neue medizinische Leitung an der Privatklinik Hochrum: Prof. Dr. Christian Fink wird Ärztlicher Direktor

Rum (OTS) -

Rum. „Staffelübergabe“ an der Privatklinik Hochrum. A.o. Univ.-Prof. Dr. Christian Fink folgt Dr. Thomas Finsterwalder, MBA als Ärztlicher Direktor und übernimmt somit die medizinische Gesamtverantwortung für das Traditionshaus mit 16 medizinischen Fachgebieten und rund 120 Belegärzt:innen. Fink, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie, beendet mit dem Wechsel seine operative Tätigkeit und wird künftig die strategische und medizinische Weiterentwicklung des Hauses mitverantworten.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe“, bestätigt Fink. „Nach 20 Jahren hier im OP kenne ich die Stärken der Privatklinik Hochrum aus nächster Nähe. Jetzt möchte ich meinen Fokus darauf richten, das Haus auf allen Ebenen dynamisch weiterzuentwickeln.“

Qualität als Markenkern

Ein zentrales Element dieser künftigen Ausrichtung ist ein geschärftes Qualitätsversprechen. Die Privatklinik Hochrum ist bereits KTQ-zertifiziert – das anerkannte Gütesiegel für Struktur, Prozesse und Managementsystem eines Krankenhauses. Ergänzend soll unter Finks Leitung ein fachübergreifendes Qualitätsboard aufgebaut werden, das für die einzelnen Fachbereiche eigene, ergebnisorientierte Qualitätsstandards festlegt – etwa zu Behandlungsresultaten oder zur Zufriedenheit der Patient:innen.

„Unser Anspruch ist, dass sich Qualität nicht nur behaupten, sondern objektiv messen und nachvollziehbar belegen lässt“, so Fink.

Sichtbare Fachzentren nach bewährtem Vorbild

Die Klinik plant, ihre 16 medizinischen Fachgebiete stärker zu erkennbaren Schwerpunkten zu bündeln. Vorbild sind zwei bereits etablierte Beispiele im eigenen Haus: die Unfallchirurgie Hochrum (Praxis GELENKpunkt und Praxis Ortho Alps) sowie das Augenzentrum Hochrum, die beide über Jahre hinweg zu eigenständigen, überregional sichtbaren Anlaufstellen gewachsen sind. Dieses Modell soll behutsam und in enger Abstimmung mit den unabhängig praktizierenden Belegärzt:innen des Hauses auf weitere Fachbereiche übertragen werden.

Verstärkte internationale Ausrichtung

Ein weiterer Schwerpunkt wird im Ausbau der internationalen Vernetzung bestehen. Die über zwei Jahrzehnte gewachsene Erfahrung im Bereich der internationalen Ärztecommunity ebenso wie mit internationalen Sportler:innen soll künftig der gesamten Klinik und vor allem den Tiroler Patient:innen zugutekommen.

„Innsbruck und Tirol haben durch Sport, Tourismus und die Nähe zu den Bergen eine besondere Anziehungskraft. Diese Stärke wollen wir künftig für die Klinik als Ganzes nutzbar machen – ohne dabei unsere Wurzeln als Tiroler Traditionshaus zu vergessen“, betont Fink.

Investitionen in die Zukunft

Auch im Bereich der „Hardware“ investiert die Privatklinik Hochrum massiv, um zukünftigen Herausforderungen im privaten Spitalswesen zu begegnen. Aktuell erfolgen rund um den Standort dringend benötigte Anpassungen der Parkkapazitäten. Bereits im kommenden Jahr soll mit dem Neubau der gesamten OP-Infrastruktur eine der modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa entstehen.

Vor seinem Amtsantritt am 1. Oktober 2026 streut Fink seinem Vorgänger Dr. Thomas Finsterwalder, MBA Rosen: „Das Haus und alle Mitarbeiter:innen danken Thomas für sein großes Engagement. Der Wunsch, seinen Fokus wieder auf die Arbeit mit den Patient:innen zu richten, ist aber zu respektieren. Wir freuen uns jedenfalls, dass er als Facharzt für Anästhesie dem Haus erhalten bleibt.“

Vertiefende Informationen:

A.o. Univ.-Prof. Dr. Christian Fink

Fink zählt zu den bekanntesten Kniechirurgen weltweit und wurde 2025 von der Gesellschaft für Orthopädie, Traumatologie und Sportmedizin (GOTS) zum „Sportarzt des Jahres“ gewählt. Er absolvierte den Großteil seiner Ausbildung an der Universitätsklinik für Unfallchirurgie in Innsbruck. An der Privatklinik Hochrum behandelte er die letzten zwei Jahrzehnte neben zahlreichen Tiroler Patienten auch viele nationale und internationale Spitzensportler:innen. Der gebürtige Oberösterreicher ist Facharzt für Orthopädie und Traumatologie sowie für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie und habilitierte 2001 an der Medizinischen Fakultät Innsbruck. Forschungsaufenthalte führten ihn unter anderem nach Australien, an die Duke University und die University of Pittsburgh (USA). In seiner Laufbahn veröffentlichte Fink über 300 wissenschaftliche Arbeiten vor allem auf dem Gebiet der Kniechirurgie, hielt über 500 Vorträge in aller Welt und organisierte zahlreiche Kongresse. Er ist aktives Mitglied nahezu aller international führenden Fachgesellschaften im Bereich der Knie- und Sportchirurgie.

Die Privatklinik Hochrum, Sanatorium der Kreuzschwestern GmbH:

Die Privatklinik Hochrum, Sanatorium der Kreuzschwestern GmbH, gehört zu den Unternehmen der Kreuzschwestern Gruppe (Kreuzschwestern Europa Mitte GmbH). Im Verantwortungsbereich der Kreuzschwestern Gruppe werden mehr als 7000 MitarbeiterInnen an 50 Standorten und insgesamt 24 Unternehmen beschäftigt, wodurch die Gruppe zu einem der größten privaten Träger im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen zählt. Die Privatklinik Hochrum selbst blickt auf eine mehr als 140-jährige Tradition der Kreuzschwestern in Tirol zurück und zählt heute zu den größeren Privatkliniken Westösterreichs. Am Standort in Innsbrucks Nachbargemeinde Rum sind rund 120 Belegärzt:innen in 16 medizinischen Fachgebieten tätig, von Orthopädie und Unfallchirurgie, Neurochirurgie über Augenheilkunde bis zu weiteren konservativen und operativen Disziplinen. Die Klinik verbindet moderne medizinische Infrastruktur mit persönlicher Betreuung und wurde vor Jahren als erste private österreichische Krankenanstalt KTQ-zertifiziert.