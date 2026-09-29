CFO Reinhard Czerny wird den am 31.12.2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern

Eisenstadt (OTS) -

Der Finanzvorstand der Burgenland Energie AG, Reinhard Czerny, hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden Johannes Zink mitgeteilt, dass er eine Verlängerung des am 31.12.2026 auslaufenden Vertrages nicht anstrebt. Der Präsidialausschuss hat daher in der heutigen 60. Aufsichtsratssitzung der Burgenland Energie AG die Ausschreibung der Position des CFO nach dem Burgenländischen Stellenbesetzungsgesetz beschlossen.

Johannes Zink, Aufsichtsratsvorsitzender der Burgenland Energie AG: „Reinhard Czerny hat als CFO die größte Transformation in der Unternehmensgeschichte maßgeblich mitgestaltet. Gemeinsam mit ihm wurde die strategische Neuausrichtung konsequent und mit beachtlichem Erfolg in historische Meilensteine umgesetzt. Ich danke Reinhard Czerny für seinen außergewöhnlichen Einsatz in diesen herausfordernden Zeiten, in denen es der Burgenland Energie gelungen ist, eine prägende Rolle in den Bereichen Energieunabhängigkeit und Klimaneutralität einzunehmen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in seiner verbleibenden Amtszeit und wünsche ihm bereits jetzt alles erdenklich Gute für die Zukunft.“

Reinhard Czerny, CFO der Burgenland Energie AG: „Gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen und unserer gesamten Belegschaft verfolgen wir seit 2021 ein klares Ziel: die Burgenland Energie zu einem führenden GreenTech-Unternehmen weiterzuentwickeln und damit einen wesentlichen Beitrag zu Energieunabhängigkeit und Klimaneutralität zu leisten. Unsere Strategie Change 2030 ist auf Kurs und wir haben in den vergangenen Jahren entscheidende Meilensteine erreicht. Dazu zählen insbesondere die Umsetzung einer neuen Finanzierungsarchitektur für unser Wachstums- und Investitionsprogramm, die wegweisende SPV-Finanzierung für den Ausbau von Wind- und Photovoltaik sowie die konsequente Weiterentwicklung und Digitalisierung des Unternehmens. Ich bin stolz darauf, was wir als Team in diesen herausfordernden Jahren erreicht haben. Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Bis zum Ende meiner Amtszeit werde ich mich mit voller Kraft dafür einsetzen, den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortzusetzen.“

Reinhard Czerny trat am 1. Jänner 2021 als CFO in den Vorstand der Burgenland Energie AG ein. Zu den Schwerpunkten seiner Tätigkeit zählen die Entwicklung und Umsetzung einer neuen Finanzierungsarchitektur für das umfangreiche Wachstums- und Investitionsprogramm sowie zentrale Transformations- und Digitalisierungsvorhaben. In einem herausfordernden energiewirtschaftlichen Umfeld wurden in dieser Zeit wichtige Weichen für die Zukunft gestellt und die Umsetzung der Unternehmensstrategie deutlich beschleunigt.