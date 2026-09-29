Red Bull Erzbergrodeo 2027 vom 27. bis 30. Mai 2027

Enzersfeld (OTS) -

Zum bereits 31sten Mal versammelt das Red Bull Erzbergrodeo vom 27. bis 30. Mai 2027 die Weltelite des Motorrad-Offroadsports gemeinsam mit ambitionierten Enduroathleten aus allen Kontinenten am Steirischen Erzberg, dem gewaltigen Erz-Tagbau Areal im Herzen Österreichs. Auf die mehr als tausend Teilnehmer aus allen Kontinenten und die zigtausenden Fans warten viele Neuerungen, die ein unvergessliches und actionreiches Extreme Enduro Erlebnis garantieren.

Nach dem großen Erfolg der 30-jährigen Jubiläumsausgabe 2026 hat sich die Veranstalter-Crew rund um Mastermind Karl Katoch viel Neues für das Red Bull Erzbergrodeo 2027 überlegt. „Stillstand bedeutet für uns Rückschritt, daher gehen wir an die 31ste Ausgabe mit derselben Energie heran wie bei allen anderen Ausgaben in der langen Geschichte des Red Bull Erzbergrodeos.“, beschreibt Karl Katoch die Motivation seines Teams. „Das Rocket Ride am ersten Veranstaltungstag wird für 2027 erweitert und dadurch noch actionreicher und spannender. Das Steilhangrennen zählt zu den Publikumsfavoriten am Erzberg und sorgt bis ins Superfinale für ungebremste Begeisterung bei den Fans!“, freut sich Katoch auf die neuen Entwicklungen beim Rocket Ride.

Weitere Neuerungen betreffen auch den Iron Road Prolog, das spektakuläre High-Speed Offroad Race am Freitag und Samstag. Wenn das gesamte Starterfeld von mehr als 1.200 Teilnehmern auf die Rennstrecke geht, erzittert der gesamte „Eiserne Gigant“ unter den Stollenreifen! Startberechtigt sind neben Einzylinder-Enduros auch hubraumstarke Zweizylinder Adventure Bikes, Elektro-Motorräder, Scooter und Quads, die in der 2026 neu etablierten SEGWAY Quad Challenge gewertet werden. „Wir sehen großes Interesse bei den Adventure Bikes und werden der Zweizylinder-Klasse mehr Raum geben. 2027 werden neue Anpassungen ans Streckenprofil umgesetzt, der Iron Road Prolog bleibt damit das Highlight für alle ambitionierten Offroader!“, beschreibt Karl Katoch die Neuerungen.

Das Hauptrennen des Red Bull Erzbergrodeo war auch 2026 an Spannung kaum zu übertreffen. Nur 15 der 500 gestarteten Teilnehmer erreichten nach 4 Stunden Renndauer das Ziel - allen voran Red Bull KTM Werksfahrer Manuel Lettenbichler (DE), der seinen 5ten Sieg in Folge feiern konnte. „Mani hat eindrucksvoll bewiesen, dass er der derzeit beste Hard Enduro Fahrer der Welt ist. Ich freue mich aber ganz besonders darüber, das eine ganze Phalanx von sehr jungen Athleten das Ziel in der Red Bull Erzbergodeo Arena erreicht hat. Da stürmt bereits die nächste Generation in Richtung Spitze des Hard Enduro Sports!“, freut sich Karl Katoch über das Resultat des Red Bull Erzbergodeo 2026.

Das Red Bull Erzbergrodeo erlebte 2026 auch eine Premiere: erstmals waren vollelektrisch angetriebene Motorräder bei allen Rennbewerben startberechtigt, und das Ergebnis war beeindruckend. Vom Podium-Lockout beim Rockt Ride über Top-Platzierungen im Iron Road Prolog bis hin zum Red Bull Erzbergrodeo, wo gleich 3 Elektromotorräder das Ziel erreichten, bewiesen die Strombikes ihre Wettbewerbsfähigkeit im Extreme Endurosport. „Elektrisch angetriebene Motorräder sind definitiv im Hard Enduro Sport angekommen, und wir freuen uns über den Erfolg dieses Antriebskonzeptes. 2027 gehen wir einen Schritt weiter und werden das Reglement für Strombikes und klassische Verbrennermotorräder sportlich angepasst modernisieren!“, beschreibt Katoch die Weiterentwicklungen beim Red Bull Erzbergrodeo.

Mark Schilling, Managing Partner des Red Bull Erzbergrodeo, zieht eine positive Bilanz der Jubiläumsausgabe und blickt zuversichtlich auf das 31ste Red Bull Erzbergrodeo. „Das Veranstaltungsjubiläum war die perfekte Plattform für die Einbindung von neuen Partnern. Mit 93,1 Millionen Aufrufen auf Instagram und Facebook, sowie der erfolgreichsten Live TV-Übertragung des Red Bull Erzbergrodeo aller Zeiten auf Red Bull TV und bei ServusTV haben wir 2026 wir eine breit gestreute, enorm aktive Zielgruppe erreicht. Auch 2027 bieten wir wieder Ganzjahreskampagnen und herausragende, actionreiche Interaktionen mit den Besuchern und Teilnehmern vor Ort. Die emotionale Bindung zwischen unseren Partnern und den Red Bull Erzbergrodeo Besuchern ist tatsächlich einzigartig.“, ergänzt Schilling.

Red Bull Erzbergrodeo 2027 Fahreranmeldung ab 16. November

Die Fahreranmeldung zum Red Bull Erzbergrodeo 2027 startet am Montag, den 16. November 2026 ab 9:00 Uhr (MEZ). Traditionell beginnt damit auch das erste Rennen um eine möglichst niedrige Startnummer. 2026 gingen knapp 1.200 Teilnehmer aus 41 Nationen und allen Kontinenten an den Start der Rennbewerbe am „Berg aus Eisen“.

Hard Enduro World Ranking: Fahrer weltweit sichtbar machen

Von den Veranstaltern des Red Bull Erzbergrodeo und der Red Bull Romaniacs initiiert, werden seit 1. Februar 2026 Rennergebnisse für das unabhängige Hard Enduro World Ranking gewertet. Das System orientiert sich an den ATP/WTA-Weltranglisten im Tennis und macht die Leistungen der Fahrer über einzelne Veranstaltungen hinweg vergleichbar. Die Saisonrangliste umfasst aktuell 2.510 Fahrer aus 60 Nationen und 24 Rennen. Das Red Bull Erzbergrodeo zählt zur höchsten Kategorie Supreme, mit 2.000 Punkten für den Sieger.

Für die Saison 2026 sind 100.000 US-Dollar Preisgeld veröffentlicht. Die erste Vergabe richtet sich nach dem Rankingstand vom 1. Februar 2027. Damit schafft die Initiative zusätzliche Sichtbarkeit und einen finanziellen Anreiz für die Fahrer. Das Red Bull Erzbergrodeo bringt mit dem Enduro World Ranking den Offroad-Motorradsport und seine Industriepartner ins Bild - gemeinsam mit den Fahrern, ihren Marken und den Handelspartnern.

Alle Infos und das aktuelle Season Ranking auf www.enduroworldranking.com