Sempermed stärkt Krankenhausgeschäft in Österreich und Deutschland durch Direktvertrieb

Wien, Österreich (OTS) -

Die HARPS Europe GmbH, eine Tochtergesellschaft von HARPS Global, einem schnell wachsenden, international führenden Anbieter von Infektionsprävention und Schutzlösungen., wird ab dem 1. Januar 2027 Operations- und Untersuchungshandschuhe der Marke sempermed über eine eigene Vertriebsorganisation an Krankenhäuser in Österreich und Deutschland anbieten.

Der Wechsel zum Direktvertrieb unterstreicht das langfristige Engagement von HARPS Global für einen durchgängigen Service entlang der Wertschöpfungskette. Krankenhäuser in Österreich und Deutschland erhalten dadurch einen unterbrechungsfreien, verlässlichen und direkten Zugang zum gesamten sempermed-Portfolio, unterstützt durch die unternehmenseigenen Produktspezialisten und Anwendungsberater.

Die Marke sempermed hat sich über Jahrzehnte hinweg mit einem führenden Portfolio an Untersuchungs- und Operationshandschuhlösungen einen Namen gemacht, die auf Sicherheit, Tragekomfort und konstante Qualtität ausgelegt sind. Dank der europäischen Fertigung von Operationshandschuhen profitieren Krankenhäuser unmittelbar von einer resilienten Lieferkette, kürzeren Transportwegen sowie vollständiger Transparenz hinsichtlich Herkunft und Qualität.

„Wir fertigen sempermed Operationshandschuhe seit Jahrzehnten in Europa und nehmen damit eine Vorreiterrolle ein. Deshalb sind wir hervorragend aufgestellt, um Kunden zu unterstützen, die Wert auf Qualität, Risikodiversifizierung und widerstandsfähige Lieferketten legen“, erklärte Antonio Inverso, Sales Manager von HARPS Global in Deutschland.

Er ergänzte: „Wir investieren weiterhin in unsere Infrastruktur und Partnerschaften, um sempermed auch in den kommenden Jahren an der Spitze der Infektionsprävention zu positionieren."

Mit dem Ausbau des Direktvertriebs bekräftigt HARPS Global sein langfristiges Engagement für die Märkte in Österreich und Deutschland sowie für die Krankenhäuser, die auf die bewährten Produkte der Marke sempermed vertrauen und ihre Prozesse darauf ausgerichtet haben.

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