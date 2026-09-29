Markus Breitenecker neuer Group CEO und Shareholder der DEAG

Wien (OTS) -

Mit der Bestellung von Markus Breitenecker setzt die DEAG einen weiteren Schritt in ihrer europäischen Wachstumsstrategie. In seiner neuen Funktion wird Breitenecker insbesondere die paneuropäische Expansion vorantreiben, neue Geschäftsfelder und Formate entwickeln, die technologische Weiterentwicklung der Ticketing-Plattform verantworten sowie Akquisitionen und die Erschließung neuer Märkte vorantreiben. Ziel ist es, die Erfolgsgeschichte und DNA der DEAG mit Breiteneckers Erfahrung im Aufbau und in der Führung von Entertainmentmarken sowie seiner Expertise im Plattformgeschäft zu verbinden und daraus zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten für das Unternehmen zu entwickeln.

Die DEAG verfügt bereits über ein breit aufgestelltes Live-Entertainment-Portfolio, das neben Musik und Konzerten auch Bereiche wie Spoken Word, Literatur, Konferenzen und weitere Entertainmentformate umfasst. Einen besonderen Fokus wird Breitenecker auf die Weiterentwicklung und europäische Skalierung dieses Angebots sowie auf die Verbindung von Live Entertainment mit seiner Erfahrung aus Medien, Marken und Plattformen legen.

Breitenecker bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der europäischen Medien- und Entertainmentbranche mit. In Österreich baute er PULS 4 zu einer der führenden privaten Sendergruppen des Landes auf und entwickelte das Unternehmen früh über das klassische Fernsehgeschäft hinaus in Richtung digitaler Plattformen und neuer Entertainmentformate. Mit 4GAMECHANGERS initiierte er ein international ausgerichtetes Festival, das Entertainment und Musik mit Technologie, Wirtschaft, Politik und gesellschaftlichen Themen verbindet und Persönlichkeiten wie George und Amal Clooney, Charlize Theron und Wolodymyr Selenskyj ebenso wie europäische Staats- und Regierungschefs und führende internationale Tech-CEOs nach Wien brachte.

Zuletzt war Breitenecker im Vorstand von ProSiebenSat.1 als Chief Operating Officer für wesentliche Bereiche der Transformation des Konzerns verantwortlich. Zu seinem Verantwortungsbereich gehörten unter anderem Streaming und Distribution, Technologie und Digitalisierung, Marketing und Medienpolitik sowie künstliche Intelligenz. In dieser Funktion verantwortete er auch die erfolgreiche Expansion der Streamingplattform Joyn und deren Weiterentwicklung zu einer übergreifenden Entertainmentplattform, die eigene Inhalte von ProSiebenSat.1 ebenso wie Angebote von Drittanbietern bündelt.

Tobias Buck, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEAG:

„Wir freuen uns sehr, mit Markus Breitenecker einen sehr erfahrenen Medien- und Entertainment-Manager als neuen Vorstandsvorsitzenden der DEAG begrüßen zu können. Mit seiner langjährigen unternehmerischen Erfahrung wird er die DEAG auf ihrem weiteren Wachstumskurs führen und weiterentwickeln.“

Markus Breitenecker, künftiger Vorstandsvorsitzender der DEAG:

„Ich freue mich sehr darauf, mit der DEAG ein neues Kapitel aufzuschlagen. Live Entertainment ist für mich seit jeher eine persönliche Leidenschaft und gerade im digitalen Zeitalter etwas, das Menschen zusammenschweißt. Das Unternehmen hat ein großartiges Team und beste Voraussetzungen, um neue Möglichkeiten zu erschließen. Ich möchte meine Erfahrung aus Medien, Technologie und Plattformen einbringen und mit der DEAG Entertainment in Europa weiterdenken.“