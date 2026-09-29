SPÖ-Seltenheim: „Bevölkerung leidet unter Folgen des Klimawandels, doch FPÖ rollt notorischem Klimawandelleugner blauen Teppich aus“

Wien (OTS) -

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim passt es ins Bild der „völlig verantwortungslosen FPÖ“, dass die Kickl-Partei laut einem Bericht des „Standard“ einen der bekanntesten Akteure der Klimawandelleugner-Szene nach Wien einlädt. „Die FPÖ steht immer auf der falschen Seite. Trotz Rekordhitze, Dürre, Wasserknappheit und hunderten Hitzetoten leugnet die FPÖ weiter den menschengemachten Klimawandel. Kickl selbst hat im ORF-‚Sommergespräch‘ allen Ernstes von ‚Alarmismus‘ gesprochen und in Bezug auf den Klimawandel ‚Gelassenheit‘ eingefordert. Das ist an Zynismus nicht zu überbieten und ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die schon jetzt den Preis für die Klimakrise zahlen. Während die Menschen unter den Folgen des Klimawandels leiden, fällt der FPÖ nichts Besseres ein, als einem notorischen Klimawandelleugner den blauen Teppich auszurollen und ihm eine Bühne in Österreich zu bieten“, betonte Seltenheim heute, Dienstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die FPÖ hat noch immer nicht begriffen, dass Klimaschutz auch Heimatschutz und Schutz der Menschen ist. Wer sich so wie die FPÖ gegen Klimaschutzmaßnahmen stellt, stellt sich auch gegen die Bevölkerung. Es ist gut, dass die SPÖ mit Andreas Babler an der Spitze in der Regierung ist. Dank SPÖ gibt es ein ambitioniertes Klimagesetz, das die Grundlagen für ein klimafittes Österreich schafft und die Bevölkerung schützt“, so Seltenheim, der unterstreicht, dass Klimaschutz gut für die Menschen und die Umwelt, aber auch gut für den rot-weiß-roten Standort und Arbeitsplätze ist. (Schluss) mb/ls