  • 29.09.2026, 15:27:05
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  • OTS0153

Danube Private University lädt zum Symposium „Ewigkeit“ nach Dürnstein

Die Heracles-Hebe-Stiftung der DPU lädt am 15. und 16. Oktober 2026 zum interdisziplinären Symposium „Ewigkeit“ ins Athenäum – Medizin, Kunst und Kultur in Dürnstein.

Krems (OTS) - 

Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit der menschlichen Erfahrung von Vergänglichkeit und der damit verbundenen Sehnsucht nach dem Überzeitlichen. Vertreter:innen aus Wissenschaft, Religion, Kunst und Kultur widmen sich der Frage, welche Bedeutung die Vorstellung von Ewigkeit für die heutige Zeit hat.

Das Symposium wird von der Heracles-Hebe-Stiftung der Danube Private University veranstaltet. Die Ergebnisse sollen anschließend in einer Springer-Publikation einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Eine Anmeldung ist noch möglich. Interessierte können sich per E-Mail an [email protected] wenden.

  • Veranstaltungsort: Athenäum – Medizin, Kunst und Kultur, Unterloiben 51, 3601 Dürnstein
  • Termin: 15. und 16. Oktober 2026
  • Anmeldung: [email protected]

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Öffentlichkeitsarbeit & Wissenschaftskommunikation
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