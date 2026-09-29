Danube Private University lädt zum Symposium „Ewigkeit“ nach Dürnstein

Krems (OTS) -

Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit der menschlichen Erfahrung von Vergänglichkeit und der damit verbundenen Sehnsucht nach dem Überzeitlichen. Vertreter:innen aus Wissenschaft, Religion, Kunst und Kultur widmen sich der Frage, welche Bedeutung die Vorstellung von Ewigkeit für die heutige Zeit hat.

Das Symposium wird von der Heracles-Hebe-Stiftung der Danube Private University veranstaltet. Die Ergebnisse sollen anschließend in einer Springer-Publikation einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Eine Anmeldung ist noch möglich. Interessierte können sich per E-Mail an [email protected] wenden.