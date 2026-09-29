  • 29.09.2026, 15:23:32
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„Babler oder Zeiler: SPÖ in Schockstarre?“ ORF-III-„zur SACHE“ am 30. September

Mit u. a. Christina Aumayr-Hajek, Katharina Mittelstaedt und Oliver Pink bei Wolfgang Geier – um 22.30 Uhr, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Medienmanager Gerhard Zeiler will Parteichef Andreas Babler an der Spitze der SPÖ ablösen. Eine Ankündigung, die in der SPÖ bisher vor allem eines ausgelöst hat: Schockstarre. Die Bekenntnisse zu Babler bleiben überschaubar, für Zeiler haben sich bis dato auch nur einige ehemalige Parteigrößen ausgesprochen. In den Bundesländern rumort es, die beiden SPÖ-Landesorganisationen Steiermark und Kärnten wollen alle an einen Tisch bringen. Wer soll die Partei wohin führen? Droht der SPÖ jetzt ein monatelanger Machtkampf – und was heißt das für die Arbeit der Bundesregierung?

Darüber diskutieren bei Wolfgang Geier in einer neuen Ausgabe von „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 30. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON u. a. Christina Aumayr-Hajek (Kommunikationsberaterin), Katharina Mittelstaedt (Die Zeit) und Oliver Pink (Die Presse).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

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