Oktober im „Haus für Natur“ in St. Pölten: Nachteulen, Herbstferien und Halloween-Abenteuer im Museum

St. Pölten (OTS) -

Den Auftakt im Oktober bildet die „Lange Nacht der Museen“ am Samstag, 3. Oktober: Von 18 bis 24 Uhr erwarten die Besucherinnen und Besucher ein Tierstimmenquiz, eine Mikroshow mit faszinierenden Einblicken in die Welt der kleinsten Lebewesen sowie eine Führung durch die Sonderausstellung „Tiere der Nacht“. Außerdem können Besucher nachtleuchtende Lesezeichen basteln.

Am Sonntag, 4. Oktober, lädt das „Haus für Natur“ zum „Sonntag im Museum“. Ab 13 Uhr warten wieder wechselnde Bastel-Highlights aus dem Fundus der Kreativwerkstatt auf junge Besucherinnen und Besucher sowie familienfreundliche Führungen. Bei der Mikroshow um 15.30 Uhr eröffnet das Hochleistungsmikroskop spannende Einblicke in die Welt der kleinsten Lebewesen.

Ein besonderes Abenteuer für junge Nachteulen wartet am Freitag, 16. Oktober, bei „Nachts im Museum Niederösterreich“. Nach Museumsschluss übernehmen Nachtwächter Wurlitzer und die schlaue Museums-Eule Poldi das Kommando und führen Kinder ab sieben Jahren, nach einem gemeinsamen Abendessen und einer Lesung, durch das „Haus für Natur“ und die Sonderausstellung „Tiere der Nacht“.

In den Herbstferien bietet das „Haus für Natur“ von 24. Oktober bis 2. November täglich wechselnde Kreativstationen. Von 13 bis 17 Uhr können Kinder ohne Anmeldung basteln, gestalten und experimentieren. Ergänzend dazu stehen bei der Museumsakademie in den Herbstferien von Dienstag, 27. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober, spannende Entdeckungsreisen auf dem Programm. Unter dem Motto „Wach durch die Nacht – Von Feuersalamandern, Wegschnecken und Igeln“ sowie „Ganz schön gruselig? Fledermäuse und andere Nachttiere“ erkunden Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren die Welt der Tiere und werden anschließend selbst kreativ.

Gruselig wird es schließlich am Samstag, 31. Oktober, beim KiJuBuTAG „O Gruselgraus“. Christoph Mauz liest schaurige Geschichten österreichischer Autorinnen und Autoren für Kinder ab acht Jahren. Bereits ab 13 Uhr lädt eine Kreativstation zum Basteln lustiger Fledermäuse ein. Kinder und Jugendliche haben an diesem Tag freien Eintritt.

Außerdem finden im Oktober wieder wöchentlich die beliebten „Tierischen Dienstage“ statt. Es stehen Schrecken aus aller Welt im Mittelpunkt: Stabschrecken, Gespenstschrecken und Wandelnde Blätter, die auf die Hand genommen werden können. Bei einer Führung mit Fokus auf den Zoobereich im „Haus für Natur“ warten auf junge Besucherinnen und Besucher noch viele weitere tierische Begegnungen. Auch bietet das „Haus für Natur“ wieder jeden Samstag und Sonntag wechselnde Museumstouren an. Die Museumstouren durch die Sonderausstellung „Tiere der Nacht“ finden samstags um 13 Uhr sowie sonntags um 11 Uhr statt. Die Museumstouren durch die Dauerausstellung starten samstags um 15 Uhr sowie sonntags um 14 Uhr.

Nähere Informationen bei Amadea Horvath, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation Museum Niederösterreich, Mobiltelefon +43 664 604 99-943, E-Mail [email protected], www.museumnoe.at