AVISO: Demonstration gegen antimuslimischen Rassismus

Wien (OTS) -

Mit dem neuen Schuljahr wurde eine Welle an antimuslimischer Ressentiments ausgelöst: Die Speerspitze sind das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 und die Forderung nach dem Verbot des „politischen Islam“.

Diese Diskussionen und Gesetze haben reale Auswirkungen. „Die Maßnahmen der Regierung schüren Hass und eine von Misstrauen geprägte Stimmung gegen unsere muslimischen Geschwister und nehmen junge Schulkinder enorm mit“ sagt Sarah M. von Schule brennt, die sich am Bündnis der Demonstration beteiligen. In dem Klima der Stigmatisierung ist die Zahl rassistischer Übergriffe auf muslimische Mädchen und Frauen in den letzten Monaten deutlich angestiegen.

Das ursprünglich von den Rechtsextremen geprägte Narrativ einer "Islamisierung Europas" wird mittlerweile von allen etablierten Parteien mitgetragen und beschleunigt deren politischen Aufstieg. „Kopftuchverbot, Islamgesetz und der Vorstoß zur Einschränkung des Vereinsgesetzes sind keine isolierten Themen, sie zielen, angefangen bei Muslim:innen, auf die Grundrechte unserer demokratischen Gesellschaft – Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und zivilgesellschaftli-ches Engagement“, meint Tarkan Tek, zivilgesellschaftlicher Aktivist.

Das Bündnis von „Nein zum Kopftuchverbot“ und „Black Voices Österreich“ stehen für Gleichbe-rechtigung, Selbstbestimmung und Zusammenhalt.

„Wir rufen alle demokratischen und antirassistischen Initiativen sowie betroffene und solidarische Einzelpersonen auf, sich dem antirassistischen Protest am 1. Oktober und dem Schulstreik gegen das Kopftuchverbot am 9. Oktober anzuschließen!“ sagt Noomi A. für Black Voices Österreich

Die Demo startet am 1.10. um 17 Uhr vor dem Parlament.