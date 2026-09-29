AVISO: Aktion gegen Mietexplosion und unzumutbare Zustände im Gemeindebau

Wien (OTS) -

Nachdem Mieten im Karl-Hora-Hof fast verdoppelt wurden, haben sich 25 Mieter*innen zu einem Verband zusammengetan, um Mietminderungen wegen Asbest und Schimmel einzuklagen – dieser Verband ist ein Präzedenzfall bei der Schlichtungsstelle.



Eine Verhandlung zur Verbandsklage findet Ende dieser Woche statt. Aus diesem Anlass demonstrieren die Bewohner*innen des Gemeindebaus gemeinsam mit anderen Betroffene, die sich mit ihnen solidarisieren, diesen Freitag um 10:30 Uhr vor der Schlichtungsstelle, kurz vorher. Ein Stattgeben der Klage könnte Auswirkungen auf 60 weitere Gemeindebauten in Wien haben, deren Mieter*innen ebenfalls von den Mieterhöhungen betroffen sind.

Aktion gegen Mietexplosion und unzumutbare Zustände im Gemeindebau

Nachdem die Mieten im Karl-Hora-Hof fast verdoppelt wurden, haben sich 25 Mieter*innen zu einer Sammelklage zusammengetan – ein Präzedenzfall bei der Schlichtungsstelle. Auch Asbest und Schimmel sind Thema der Klage. Am 2. Oktober um 10:00 Uhr unterstützt LINKS den Protest der Mieter*innen des Karl-Hora-Hofs vor der Schlichtungsstelle in der Muthgasse 62, 1190 Wien.

Datum: 02.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Schlichtungsstelle

Muthgasse 62

1190 Wien