Allerheiligen: Österreichs Friedhöfe stehen vor einem Wandel

Schwechat (OTS) -

Wenn rund um Allerheiligen die Friedhöfe wieder verstärkt in den Mittelpunkt rücken, wird auch ein tiefgreifender Wandel sichtbar: Die klassische Bestattungskultur in Österreich verändert sich. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Feuerbestattung – und damit ändern sich auch die Anforderungen an Gemeinden, Friedhofsverwaltungen und die Gestaltung der Friedhöfe.

Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung in Niederösterreich: Innerhalb von zehn Jahren stieg der Anteil der Feuerbestattungen von rund zehn auf etwa 35 Prozent. In Wien erhöhte sich der Anteil zwischen 2014 und 2024 um rund elf Prozent und liegt mittlerweile bei etwa 40 Prozent.

Für viele Gemeinden bedeutet diese Entwicklung eine grundlegende Frage: Wie können Friedhöfe künftig gestaltet werden, wenn klassische Erdgräber weniger und Urnenbestattungen stärker nachgefragt werden?

Weniger Fläche, weniger Pflege

Die Antwort liegt zunehmend in modernen Urnensystemen. Urnenwände, kommunale Urnensäulen und individuell gestaltete Urnengedenkstätten ermöglichen es, vorhandene Friedhofsflächen effizient zu nutzen und gleichzeitig zeitgemäße Orte des Erinnerns zu schaffen.

„Die Wünsche der Menschen verändern sich – und damit verändern sich auch unsere Friedhöfe. Für Gemeinden geht es heute darum, pietätvolle Lösungen zu schaffen, die gleichzeitig langfristig leistbar, platzsparend und pflegeleicht sind“, sagt Ralf Riffert, Inhaber von Stone Lounge in Schwechat.

Gerade für Kommunen mit angespannten Budgets spielt der laufende Aufwand eine wichtige Rolle. Großflächige Urnenwände können zahlreiche Urnen auf vergleichsweise kleiner Fläche aufnehmen und verursachen nur geringen laufenden Pflegeaufwand. Eine kompakte Alternative sind kommunale Urnensäulen. Sie verfügen über vier voneinander getrennte Familiennischen und können je nach örtlichen Gegebenheiten einzeln oder als Teil einer größeren Anlage eingesetzt werden.

Daneben ermöglichen individuell gestaltete Urnensäulen persönliche Gedenkorte. Je nach Ausführung kann die Urne im Säulenkörper oder im angrenzenden Erdbereich beigesetzt werden. Die Anlagen lassen sich damit auch behutsam in bestehende Friedhofsstrukturen integrieren.

Bestehende Friedhöfe neu denken

Für Gemeinden eröffnet der Wandel zugleich neue Möglichkeiten bei der Nutzung bestehender Flächen. Nicht mehr benötigte Bereiche früherer Erdgräber können schrittweise für neue Urnengedenkstätten verwendet werden. Damit lässt sich das Bestattungsangebot erweitern, ohne zusätzliche große Friedhofsflächen erschließen zu müssen.

„Es geht nicht darum, den traditionellen Friedhof zu verdrängen. Es geht darum, ihn behutsam weiterzuentwickeln“, betont Riffert. „Jeder Friedhof ist anders. Deshalb entwickeln wir gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort Lösungen, die zum vorhandenen Platz, zum Charakter des Friedhofs und zum tatsächlichen Bedarf der Gemeinde passen.“

Allerheiligen macht Veränderung sichtbar

Gerade Allerheiligen zeigt, welche zentrale Bedeutung Friedhöfe weiterhin als Orte des Erinnerns und Gedenkens haben. Gleichzeitig verändern sich die Vorstellungen davon, wie diese Orte in Zukunft aussehen sollen.

Für Gemeinden wird es daher zunehmend wichtig, langfristig zu planen: Welche Bestattungsformen werden künftig benötigt? Wie kann bestehender Raum sinnvoll genutzt werden? Und wie können würdige Gedenkorte geschaffen werden, die auch wirtschaftlich und organisatorisch dauerhaft tragbar bleiben?

Stone Lounge mit Sitz in Schwechat berät Gemeinden in ganz Österreich bei der Planung und Umsetzung von Urnenwänden, kommunalen Urnensäulen und individuellen Urnenanlagen. Das Unternehmen begleitet Projekte von der Bedarfserhebung und Gestaltung bis zur Koordination der Umsetzung.