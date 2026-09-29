LH Mikl-Leitner überreichte hohe Ehrenzeichen an Vera Russwurm, Peter Hofbauer und Rainer Pariasek

St. Pölten (OTS) -

Drei bekannte Persönlichkeiten aus der österreichischen Medienlandschaft wurden heute, Dienstag, von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im NÖ Landhaus in St. Pölten mit hohen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Moderatorin und Journalistin Vera Russwurm erhielt ebenso wie der ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, dem Theaterintendanten Peter Hofbauer wurde durch die Landeshauptfrau das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst überreicht.

„In Niederösterreich ist es eine gute Tradition, dass wir für besondere Leistungen Danke sagen“, sagte die Landeshauptfrau zu Beginn ihrer Laudatio und betonte: „Ihr drei tragt Niederösterreich im Herzen und seid wichtige Botschafter für unser Land.“

Vera Russwurm sei „eine der bekanntesten Persönlichkeiten der österreichischen Fernsehgeschichte“, und habe sich „bei all den Erfolgen ihre Bodenständigkeit, ihre Natürlichkeit und ihr Gespür für die Menschen bewahrt“, so Mikl-Leitner. „Du kannst zuhören und schenkst den Menschen Vertrauen“, bedankte sie sich bei Vera Russwurm, die sie als „gute Beraterin, Wegbegleiterin und ganz liebe Freundin“ bezeichnete.

Peter Hofbauer habe Weitra „zu einem kulturellen Fixpunkt im Waldviertel und darüber hinaus gemacht“, der Theaterindendant habe sich „mit dem Festival in Weitra ein Denkmal zu Lebzeiten geschaffen“, betonte Mikl-Leitner. Darüber hinaus verwies sie auch auf die Verdienste Hofbauers für das „Metropol“ in Wien, das sein „Lebenswerk“ sei. Hofbauer verstehe es, „die Menschen zu erreichen und zu begeistern“, hob sie auch dessen „Humor, Charme und Einfühlungsvermögen“ hervor.

Als „Legende des österreichischen Sportjournalismus“ bezeichnete die Landeshauptfrau den langjährigen ORF-Sportredakteur Rainer Pariasek. „Du versteht dein Handwerk, und dafür braucht es Begeisterung, Emotion und Kompetenz“, so Mikl-Leitner. „Es gibt im Sport kein Großereignis, das du nicht moderiert hast“, meinte sie. Darüber hinaus verwies sie auf Pariaseks enge Verbindung zu Niederösterreich, zuletzt etwa auch als Winzerfestpräsident in Poysdorf.

„Ergriffen“, zeigte sich Rainer Pariasek in seinen Dankesworten: „Es ist mir eine große Ehre“. Er sehe sich auch als „Botschafter für Wein und Kulinarik in Niederösterreich“ und hob die Erfolge der niederösterreichischen Sportlerinnen und Sportler hervor. „Meine enge Verbindung zu Niederösterreich reicht bis in die frühe Kindheit zurück“, sagte Vera Russwurm in ihren Dankesworten, denn sie habe damals bei Liese Prokop in Annaberg das Skifahren erlernt. Das Ehrenkreuz sei ein ganz besonderes Ehrenzeichen für ihn, weil es Wissenschaft und Kunst verbinde, freute sich Peter Hofbauer: „Für beide ist die Neugierde die Triebfeder, und daraus resultiert der Schaffensdrang.“

Vera Russwurm zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten Österreichs. Ihre Karriere beim ORF begann 1978, es folgten zahlreiche große Unterhaltungssendungen im ORF sowie im deutschen Fernsehen. 1994 entwickelte sie ihre eigene Talkshow „Vera“, die elf Jahre lang ausgestrahlt wurde. Auch danach war Russwurm mit Talk- und Interviewformaten präsent. Parallel zu ihrer Medienkarriere absolvierte Russwurm ein Medizinstudium.

Peter Hofbauer begann seine Medienkarriere 1976 im ORF-Landesstudio Niederösterreich. Nach mehreren Stationen im ORF-Zentrum war er von 1990 bis 1995 Unterhaltungschef des ORF. Danach verlagerte sich sein beruflicher Schwerpunkt zunehmend auf das Theater: Seit 1998 leitet Hofbauer das Wiener Metropol, wo er auch als Autor und Produzent tätig ist. Seit 2014 ist er Intendant der Sommerspiele in Weitra.

Rainer Pariasek gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der österreichischen Sportberichterstattung. Seine Karriere beim ORF begann 1987 bei Radio Wien und Ö3, 1996 wechselte er zum TV-Sport. Seither präsentiert und begleitet er für den ORF zahlreiche Sportübertragungen und internationale Großereignisse, darunter Olympische Spiele sowie Welt- und Europameisterschaften.