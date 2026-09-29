  • 29.09.2026, 14:15:02
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  • OTS0138

„ZIB Talk“ mit Simone Stribl zum Thema „Zeilers rote Revolution – Fehlstart oder Neustart?“

Am 29. September um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Gerhard Zeiler will die SPÖ übernehmen und die Partei neu ausrichten. Doch der angekündigte Umbruch kommt bislang nicht richtig in Fahrt. In der SPÖ hält man sich mit öffentlichen Festlegungen zurück. Wie steht es im Machtkampf zwischen dem Medienmanager und dem amtierenden Vorsitzenden Andreas Babler um die Parteispitze? Und werden die kommenden Wochen zur Zerreißprobe für SPÖ und Regierung? Darüber diskutieren heute, am 29. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“

Robert Misik
Journalist und Autor

Peter Pelinka
Medienberater und Journalist

Mati Randow
Vorsitzender Sektion Acht, SPÖ

Susanne Puller-Knittelfelder
stv. Chefredakteurin Austria Presse Agentur

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