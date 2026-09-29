Eltern-Kind-Pass: Zusatzblätter liegen bei Wiener Ärztekammer abholbereit

Wien (OTS) -

Das neue Untersuchungsprogramm für den Eltern-Kind-Pass wird am 1. Oktober starten. Da der elektronische Eltern-Kind-Pass, der ebenfalls ab 1. Oktober starten sollte, auf kommendes Jahr verschoben wurde, nicht aber das neue Untersuchungsprogramm, ist es nun notwendig geworden, Zusatzblätter für den alten Eltern-Kind-Pass in Papierform auszugeben. Aufgrund der späten Bereitstellung der Zusatzhefte durch das Gesundheitsministerium war es leider nicht möglich, die Zusatzblätter auf dem üblichen Weg – die Ärztinnen und Ärzte fordern die Blätter bei der MA 15 (dem Wiener Gesundheitsamt) an und erhalten diese dann per Post – zeitgerecht bis 1. Oktober zu übermitteln. Daher werden einige Tausend Blätter direkt an die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien geliefert, von wo die Ärzte diese Blätter ab morgen Mittwoch abholen können. Die langjährig etablierten Distributionskanäle stehen den Ärztinnen und Ärzten auch weiterhin zur Verfügung.

„Auf diesem unbürokratischen kurzen Weg, den die Stadt Wien und die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien beschreiten, sollte es möglich sein, dass alle betroffenen Eltern ihre vollständigen Eltern-Kind-Pässe erhalten und die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen absolvieren können“, hielten Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und die Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, Naghme Kamaleyan-Schmied, fest.