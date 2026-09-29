Wien (OTS) -

Ab 7. Oktober präsentiert die FAIR FOR ART Vienna im Obergeschoss des Künstlerhauses zeitgenössische Kunst auf erstklassigem Niveau: Renommierte Galerien und Kunsthandlungen zeigen Höhepunkte ihres vielfältigen Angebots und bieten ein großartiges Erlebnis für internationale und heimische Sammler*innen. Alle Kunstwerke stehen zum Verkauf. Der Fokus liegt im Bereich moderner und zeitgenössischer Kunst, Ölgemälde, Acrylgemälde, Arbeiten auf Papier, Skulpturen. Das Spektrum reicht von internationalen Größen wie Andy Warhol, Alex Katz und Helmut Ditsch bis zu bedeutenden österreichischen Positionen wie Maria Lassnig, Xenia Hausner, Arik Brauer, Gottfried Helnwein, Hermann Nitsch und Erwin Wurm.

Als eine der führenden österreichischen Kunstmessen für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts kehrt die FAIR FOR ART nach zehn Jahren an einen traditionsreichen Ort zurück und verbindet eine etablierte Plattform des Kunstmarkts mit der historischen Rolle des Künstlerhauses als Ort für Kunst und Diskurs. „Wir freuen uns sehr, dass die FAIR FOR ART Vienna im Wiener Künstlerhaus stattfinden kann. Das repräsentative Umfeld und die Räumlichkeiten der Künstlerhaus Vereinigung bieten die perfekte Kulisse für die Messe. Gemeinsam mit 28 namhaften Galerien und Kunsthandlungen schaffen wir eine Messe, die als eine der renommiertesten und einflussreichsten Plattformen für moderne und zeitgenössische Kunst in Österreich wahrgenommen wird“, Horst Szaal, Messeveranstalter.

Die Messe schafft Begegnungen zwischen Galerien, Künstler*innen, Sammler*innen und einem breiten Publikum. „Mit der FAIR FOR ART Vienna wird das Künstlerhaus einmal mehr zum Ort für Offenheit, Qualität und Diskurs. Das Künstlerhaus verbindet Geschichte und Gegenwart und setzt gemeinsam mit der Messe ein starkes Zeichen für den Kunststandort Wien“, betont Tanja Prušnik, Präsidentin der Künstlerhaus Vereinigung. „Die FAIR FOR ART Vienna steht für eine sorgfältig kuratierte Auswahl und einen qualitätsvollen Dialog. In der besonderen Atmosphäre des Künstlerhauses entsteht ein inspirierender Rahmen für Austausch und Begegnung“, ergänzt Günther Oberhollenzer, künstlerischer Leiter im Künstlerhaus.

FAIR FOR ART Vienna / 7. bis 11. Oktober 2026 / tägl. 11–19 Uhr, 11.10. bis 18 Uhr

6.10. für geladene Gäste: Preview 16–18 Uhr, Vernissage 18–21 Uhr

Weitere Informationen und die Künstler*innenliste finden Sie hier: www.fairforart-vienna.at