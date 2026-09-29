  • 29.09.2026, 12:49:32
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  • OTS0119

RHI Magnesita bestätigt Gespräche über ein mögliches Übernahmeangebot für Vesuvius plc

Wien (OTS) - 

RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter von Feuerfestprodukten, -systemen und -lösungen, hat heute eine Pflichtmitteilung zu einem möglichen empfohlenen Bar- und Aktienangebot für Vesuvius plc veröffentlicht.

Die vollständige Pflichtmitteilung ist unter Mitteilung zu einem möglichen Übernahmeangebot abrufbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investoren:
Alexander Ordosch, Head of Investor Relations
[email protected]
+43 699 1870 6162

Medienanfragen:
Abhijit K Borah, Head of Corporate Communications
[email protected]
+43 699 1870 6728

Rückfragen & Kontakt

RHI Magnesita
Abhijit Borah, Head of Corporate Communications
Telefon: 069918706728
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.rhimagnesita.com

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