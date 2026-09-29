RHI Magnesita bestätigt Gespräche über ein mögliches Übernahmeangebot für Vesuvius plc

Wien (OTS) -

RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter von Feuerfestprodukten, -systemen und -lösungen, hat heute eine Pflichtmitteilung zu einem möglichen empfohlenen Bar- und Aktienangebot für Vesuvius plc veröffentlicht.

Die vollständige Pflichtmitteilung ist unter Mitteilung zu einem möglichen Übernahmeangebot abrufbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investoren:

Alexander Ordosch, Head of Investor Relations

[email protected]

+43 699 1870 6162

Medienanfragen:

Abhijit K Borah, Head of Corporate Communications

[email protected]

+43 699 1870 6728