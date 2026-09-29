- 29.09.2026, 12:49:32
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RHI Magnesita bestätigt Gespräche über ein mögliches Übernahmeangebot für Vesuvius plc
RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter von Feuerfestprodukten, -systemen und -lösungen, hat heute eine Pflichtmitteilung zu einem möglichen empfohlenen Bar- und Aktienangebot für Vesuvius plc veröffentlicht.
Die vollständige Pflichtmitteilung ist unter Mitteilung zu einem möglichen Übernahmeangebot abrufbar.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Investoren:
Alexander Ordosch, Head of Investor Relations
[email protected]
+43 699 1870 6162
Medienanfragen:
Abhijit K Borah, Head of Corporate Communications
[email protected]
+43 699 1870 6728
Rückfragen & Kontakt
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Abhijit Borah, Head of Corporate Communications
Telefon: 069918706728
E-Mail: [email protected]
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