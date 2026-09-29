LH-Stv. Landbauer: Land NÖ setzt bei Straßendienst-Fuhrpark auf Sicherheit & Verlässlichkeit statt Gold-Plating

St. Pölten (OTS) -

„Ein schlagkräftiger, effizienter Straßendienst braucht einen modernen und verlässlichen Fuhrpark. Deshalb setzen wir bei der Beschaffung der Fahrzeuge und Gerätschaften bewusst auf Verbrenner-Motoren und sichern so die Einsatzfähigkeit zu jeder Jahreszeit sowie im Katastrophen-, Hochwasser- und Blackoutfall. Unsere Landsleute können bei jeder Witterung auf den NÖ Straßendienst zählen, wir lassen uns sicher nicht von leeren Akkus außer Gefecht setzen“, betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach dem Beschluss der Landesregierung zur Beschaffung von Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und Winterdienstgeräten für die Jahre 2027 und 2028.

Damit erteilt der LH-Stellvertreter Gold-Plating und der Übererfüllung von absurden, nicht nachvollziehbaren Klima-Vorgaben eine klare Abfuhr.

34,6 Millionen Euro werden in den kommenden zwei Jahren in den Fuhr- und Gerätepark des NÖ Straßendienstes investiert, angekauft werden unter anderem 27 neue Winterdienst-Lkw inklusive Hydraulikanlagen und Kränen für Schneeräumung sowie Streudienst, drei große Baugeräte, um die eigenen Kapazitäten für Infrastrukturprojekte zu sichern, drei Mobilbagger sowie sieben Baggerlader, mehrere Pkw- und Lkw-Anhänger, Mäh- und Pflegegeräte sowie Schneepflüge und Salzstreuautomaten.

„Geräumte und gut erhaltene Straßen sind für die Sicherheit unserer Pendler und Familien unverzichtbar. Voraussetzung für einen verlässlichen Winterdienst und eine effiziente und gewissenhafte Straßenerhaltung ist eine verlässliche Ausstattung. Genau dafür sorgen wir“, schließt Landbauer.

Weitere Informationen: Büro LH-Stv. Landbauer, Pressesprecher Alexander Murlasits, Telefon: 0676/81213742, E-Mail: [email protected]