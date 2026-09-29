Sigmund Freud Museum: Kerstin Schütz-Müller übernimmt wirtschaftliche Leitung

Wien (OTS) -

Das Sigmund Freud Museum in der Wiener Berggasse 19 bestellt Kerstin Schütz-Müller zur wirtschaftlichen Leiterin. Die Kulturmanagerin folgt Mitte Oktober aus dem Dom Museum Wien Peter Nömaier nach, der ins mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien wechselte.

„Mit Kerstin Schütz-Müller konnten wir eine kompetente und erfahrene Museumsmanagerin für das Sigmund Freud Museum gewinnen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die Berggasse 19 als Museum und internationales Forschungs- und Diskurszentrum zukunftssicher weiterzuentwickeln“, erklärt Direktorin Monika Pessler.

Schütz-Müller studierte Publizistik und Theaterwissenschaft. Nach leitenden Funktionen im Bereich Kommunikation und Medien im Österreichischen Kulturforum in New York und bei mica - music austria war sie seit 2015 für Museumsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing im Dom Museum Wien verantwortlich.

„Ich freue mich sehr, Teil des engagierten Teams des Sigmund Freud Museums zu werden. Das Haus hat sich mit großer Überzeugungskraft und Innovationsfreude als lebendiger Ort der Inspiration profiliert. An diese Erfolgsgeschichte möchte ich gerne anknüpfen und neue Perspektiven eröffnen“, so Kerstin Schütz-Müller.