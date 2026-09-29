7 Jahre Sonnenklar: Von einer Idee zum Leuchtturmprojekt für Gewaltprävention und Peer-Arbeit

Wien (OTS) -

Aus dem Programm „Wiener Wege zur Inklusion“ des Fonds Soziales Wien (FSW) entwickelte sich 2019 die Agentur Sonnenklar Drehscheibe Peer-Streitschlichtung, die sich seither österreichweit zu einem beachteten Modell für Gewaltprävention, Peer-Arbeit und gelebte Inklusion entwickelt hat. Sonnenklar wird zu 100 Prozent vom FSW gefördert, ist Teil von equalizent, einem Wiener Bildungs- und Beratungsinstitut mit Schwerpunkt Gebärdensprache und Inklusion, und verbindet Workshops, Peer-Streitschlichtung sowie Materialien in einfacher Sprache. Menschen mit Behinderungen gestalten die Angebote aktiv mit, übernehmen Verantwortung und unterstützen andere als Moderator*innen und Peer-Streitschlichter*innen.

Mehr als 4.200 Menschen erreicht

Seit dem Start haben mehr als 4.200 Menschen an den Angeboten teilgenommen. Zu den Meilensteinen zählen das Handbuch „Gemeinsam hinschauen – Wie können wir Gewalt durch Regeln verhindern?“ und die Peer-Streitschlichtung. 2026 wurde mit dem Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen ein E-Learning zur institutionellen Gewalt entwickelt.

Von Anfang an inklusiv gedacht

Initiiert wurde Sonnenklar von Monika Haider, Gründerin von equalizent und langjährige Pionierin für Diversität, Inklusion und Barrierefreiheit: „Sonnenklar zeigt, dass Inklusion besonders wirksam wird, wenn Menschen nicht nur beteiligt sind, sondern aktiv mitgestalten. Sie übernehmen Verantwortung, bringen ihre Erfahrungen ein und gestalten Lösungen für ihren eigenen Lebensalltag mit. Das ist gelebte Inklusion.“

Nicole Osimk, Projektleitung von Sonnenklar: „Gewaltprävention heißt für mich, nicht nur auf einzelne Vorfälle zu schauen, sondern auch auf die Strukturen und Machtverhältnisse, in denen Gewalt entstehen kann. Menschen mit Behinderungen müssen echte Möglichkeiten haben, mitzuentscheiden und Veränderungen selbst anzustoßen.“

Am 8. Oktober 2026 bringt Sonnenklar seine Expertise bei der Jahreskonferenz des Österreichischen Behindertenrats zum Thema „Gewalt im Leben von Menschen mit Behinderungen – Ursachen, Prävention und Schutz“ ein.

Der nächste Schritt

Nach sieben erfolgreichen Jahren entwickelt sich Sonnenklar weiter und wird Anfang 2027 eine neue organisatorische Heimat finden.

Marietta Adlbrecht, Geschäftsführerin von equalizent: „Gewaltprävention braucht Menschen, die hinschauen. Das Team von Sonnenklar hat sieben Jahre lang genau das getan – klar, mutig und wirksam. Danke für dieses Engagement und viel Erfolg für den neuen Abschnitt!."

Der Anspruch bleibt: Gewaltprävention mit Beteiligung und Selbstbestimmung zu verbinden.