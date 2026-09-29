  • 29.09.2026, 12:02:02
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  • OTS0108

DE/SEMBLE Festival

Jazz ohne Grenzen: Von Korea über New York bis Wien - DE/SEMBLE versammelt vom 8. bis 11. Oktober internationale Stimmen der Gegenwartsmusik.

Wien (OTS) - 

Vier Abende, vier Orte, vier Bezirke: DE/SEMBLE bringt von 8. bis 11. Oktober 2026 internationale Acts und spannende Musiker*innen der Wiener Szene an vier außergewöhnlichen Spielorten zusammen. Vom Praterstern bis zur Baumgartner Höhe wird die Stadt selbst Teil des Programms. Das Festival verbindet Jazz, Improvisation, avantgardistischen Hip-Hop, elektronische und experimentelle Musik und schafft Raum für musikalische Begegnungen jenseits fester Genregrenzen, in Konstellationen, die es nur hier gibt. INFO www.de-semble.at

Mit dabei sind Künstler*innen aus Korea (Korean Grammy Award-Nominee DoYeon Kim), Katalonien (Goya Award-Nominierte Marina Herlop), den USA (Cleo Reed, deren Album CUNTRY 2025 u. a. von Pitchfork, Stereogum und NPR Music ausgezeichnet wurde) sowie Polen und Ungarn mit der Flötistin Juli Deák.

Die Wiener Musikszene ist mit Künstler*innen im Festivalprogramm vertreten: NAGEEM, other:M:other, Lukas Lauermann, Ovim Darvish.

Donnerstag, 08. Oktober – Flucc, Praterstern 5, 1020 Wien
MARINA HERLOP
NAGEEM

Freitag, 09. Oktober – Das Margareten, Margaretenstraße 166, 1050 Wien
DoYeon KIM
OMID DARVISH hosts... a special musical encounter with
ROJIN SHARAFI, THOMAS WAGENSOMMERER
and JORGE SÁNCHEZ-CHIONG

Samstag, 10. Oktober - Kollektiv Kaorle, Baumgartner Höhe 1/Pavillion 21, 1140 Wien
CLEO REED
other:M:other


Sonntag, 11. Oktober – Reaktor, Geblergasse 40, 1170 Wien
JULI DEÁK
DoYeon KIM x LUKAS LAUERMANN

DE/SEMBLE Festival for Jazz and Adventurous Music Wien



Datum: 08.10.2026, 19:00 Uhr - 11.10.2026, 15:00 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Wien



URL: https://www.de-semble.at/


 DE/SEMBLE TICKETS 
 Tagesticket: 30 Euro 
Festivalpass (alle vier Tage): 80 Euro 
Tickets und Infos: www.de-semble.at 
 Rückfragen & Kontakt 
Susi Schwarz PR
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.susischwarzpr.online/
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 Anhang 
 [Donnerstag, 08.10.2026, 19:00] 
 [Freitag, 09.10.2026, 19:00] 
 [Samstag, 10.10.2026, 19:00] 
 [Sonntag, 11.10.2026, 19:00] 
 Susi Schwarz PR 
 Rückfragen & Kontakt 
Susi Schwarz PR
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.susischwarzpr.online/
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