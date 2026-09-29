  • 29.09.2026, 11:58:04
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FPÖ - Krauss: SPÖ-Machtkampf eskaliert – Novak rechnet mit Hankes desaströsen Erbe ab

Wien (OTS) - 

„In der Wiener SPÖ fliegen mittlerweile offen die Fetzen. Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak räumt in der Wien Holding eine Personalentscheidung nach der anderen ab und macht damit deutlich, was sie von der Arbeit ihres Vorgängers Peter Hanke hält“, erklärt Wiens FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss anlässlich des vorzeitigen Abgangs von Stadthallen-Chef Matthäus Zelenka. Gleichzeitig erinnert er daran, dass Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding nach zwei Jahrzehnten von Novak bereits im Jänner geschasst wurde. „Es wäre interessant zu wissen, wer als nächstes auf der Liste der Stadträtin steht", so Krauss.

Verkrustete Strukturen, personelle Fehlentscheidungen und Chaos bei Großprojekten: Die öffentliche Abrechnung mit Hankes Hinterlassenschaften ist unübersehbar. „Novak stellt ihrem eigenen Parteifreund ein vernichtendes Zeugnis aus. Spannend ist nur, dass Bürgermeister Ludwig jahrelang zugesehen hat und jetzt so tut, als hätte er mit diesem roten Scherbenhaufen nichts zu tun. Die SPÖ ist längst mehr mit ihren internen Grabenkämpfen beschäftigt als mit der Führung dieser Stadt. Das System Ludwig ist krachend gescheitert, Wien brauch endlich einen Kurswechsel“, schließt Krauss.

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