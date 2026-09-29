Seit 10 Jahren „Gutes stiften“ mit Jugend Eine Welt

Wien (OTS) -

„Ob ein neues Schutzzentrum für Straßenkinder in Nigeria, ein neues Krankenhaus für eine medizinisch völlig unterversorgte Region in Ghana oder die Absicherung eines Berufsausbildungszentrums in Kolumbien – dank unserer Stifterinnen und Stifter können wir solche Projekte und Programme nachhaltig und langfristig fördern“, sagt Reinhard Heiserer, Mitstifter und Vorstand der Jugend Eine Welt gemeinnützigen Privatstiftung. Gegründet im Jahr 2016, bietet die Stiftung engagierten Förderern und Philanthropen eine ideale Plattform, um über lange Zeit hinweg Gutes zu tun – sogar über die eigene Lebenszeit hinaus. „Der runde Geburtstag gibt Gelegenheit für eine Rückschau samt Ausblick in die Zukunft“, so Vorstand Heiserer, passend zum „Europäischen Tag der Stiftungen“ am 1. Oktober.

Armut weltweit bekämpfen, Bildung und Ausbildung ermöglichen, benachteiligte Kinder und Jugendliche fördern – das sind die grundlegenden Zwecke der Jugend Eine Welt gemeinnützigen Privatstiftung. Von ihr profitieren direkt geförderte Programme der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt in Afrika, Asien, Südosteuropa und Lateinamerika. Beständigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit zu schaffen ist dabei ein Grundprinzip der Stiftung. Gerade in Zeiten weltweiter multiplen Krisen mit ihren vielfach negativen wirtschaftlichen Auswirkungen hat sich dies sehr gut bewährt. „Die gemeinnützige Stiftung verfolgt langfristige Perspektiven und ist somit nicht so stark von aktuellen Entwicklungen oder wechselnden Gebermotiven betroffen“, erklärt Heiserer. So lassen sich etwa Bildungs- und Ausbildungsprogramme für Kinder und Jugendliche in Risikosituationen langfristig und nachhaltig unterstützen. Die Stiftung sei zudem prädestiniert dafür, in diesem Sinne Nachlässe und Schenkungen im Todesfall gut umsetzen zu können.

Realisierte Großprojekte durch engagierte Stifter

Dank dem großzügigen Engagement von Stifterinnen und Stifter konnten in den vergangenen Jahren große Projekte, deren Umsetzung einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt, realisiert werden. Beispielsweise das neue Don Bosco-Kinderschutzzentrum in Lagos/Nigeria, in dem nun gut 200 Buben und Mädchen, die zuvor ihre Tage und Nächte auf den gefährlichen Straßen der Mega-City verbringen mussten, ein sicheres Zuhause gefunden haben. Ein weiters Schutzzentrum im Landesinneren ist in Planung.

In Kulmasa im Norden der westafrikanischen Republik Ghana – eine der ärmsten Regionen des Landes – ist, verteilt auf mehrere Bauphasen, eine „Family Clinic“ errichtet worden, die der dortigen Bevölkerung – vor allem Schwangeren, Müttern und Kindern – endlich eine umfängliche medizinische Versorgung gewährleistet. Dazu ist ein Public-Health-Team regelmäßige in den Dörfern rund um Kulmasa unterwegs und bietet den Menschen unter „freiem Himmel“ Gesundheitsberatungen sowie kleine ambulante Behandlungen an. Die Clinic wird weiter ausgebaut, der laufende Betrieb langfristig sichergestellt.

In Ecuador wurde beispielsweise der Facheinsatz eines Landwirtschaftsexperten finanziert, der in den vergangenen Jahren eine nationale Organisation begleitete, die Bauern in Sachen nachhaltiger Land- und Forstwirtschaft unterstützt. Die erfahrene ecuadorianische Organisation leistet so an der Schnittstelle zwischen lokalen Akteuren und internationalen Förderinstitutionen einen wertvollen Beitrag und kann durch internationale Vernetzung neue Partnerschaften erschließen.

Wie die Stiftung funktioniert

Bei der Jugend Eine Welt gemeinnützigen Privatstiftung kann man sich jederzeit auf verschiedene Weise fördernd einbringen. Zuwendungen können jederzeit zu Lebzeiten oder auch im Todesfall getätigt werden. Jede Vermögensart kann eingebracht werden – von Bargeld über Wertpapiere, Kunstwerke bis hin zu Immobilien. Mehr Details dazu finden sich in der Langversion dieser Aussendung unter: https://www.jugendeinewelt.at/news-presse/presse/2026/seit-10-jahren-gutes-stiften-mit-jugend-eine-welt/

Informationen zur Jugend Eine Welt Privatstiftung unter www.jugendeinewelt.org