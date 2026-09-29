  • 29.09.2026, 11:56:02
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Lopatka: „EU-Erweiterung bleibt zentrale außenpolitische Aufgabe Österreichs“

Europaministerin Bauer setzt mit Westbalkankonferenz wichtiges Signal – jetzt muss Fortschritt in den Westbalkanstaaten wieder überhandnehmen

Wien (OTS) - 

„Die EU-Erweiterung ist eine große europäische Tradition der Österreichischen Volkspartei. Europaministerin Claudia Bauer hat heute hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Tschechien, der Slowakei sowie aus sechs Westbalkanstaaten in Wien empfangen. Bauer folgt der Tradition österreichischer Regierungsmitglieder wie Alois Mock, Erhard Busek und Wolfgang Schüssel, die die europäische Perspektive der Staaten Mittel- und Südosteuropas maßgeblich vorangetrieben haben. Genau daran sollten wir heute anknüpfen. Als Berichterstatter der EVP für Montenegro im EU-Parlament sowie aufgrund meiner Erfahrungen bei vielen Wahlbeobachtungen am Westbalkan, wie zuletzt als Leiter der Wahlbeobachtung bei den letzten Parlamentswahlen in Serbien. Daher weiß ich, wie wichtig eine glaubwürdige europäische Perspektive für die Länder des Westbalkans ist. Beispielsweise hat Montenegro große Schritte bei der Entwicklung gemacht – das dürfen wir durch keine Rückwärtsgewandtheit aufs Spiel setzen. Daher begrüße ich ausdrücklich die Bereitschaft von Europaministerin Bauer, sich für eine konsequente Weiterentwicklung des EU-Erweiterungsprozesses stark zu machen. Österreich sollte auch künftig eine treibende Kraft für die europäische Perspektive des Westbalkans sein“, so der außenpolitische Sprecher der Österreichischen Volkspartei, Reinhold Lopatka.

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