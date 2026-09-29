Radio Wien widmet Georg Danzer eine große Sondersendung zum 80. Geburtstag

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, jährt sich Georg Danzers Geburtstag zum 80. Mal. Radio Wien würdigt den legendären Liedermacher deshalb mit der zweistündigen Sondersendung „80 Jahre Georg Danzer“. Von 19.00 bis 21.00 Uhr erinnert Radio Wien an einen der bedeutendsten Musiker des Landes. Georg Danzer hat die österreichische Musikgeschichte geprägt wie kaum ein anderer. Seine Lieder sind zeitlos und berühren Generationen von Menschen.

Die von Tommy Vitera gestaltete Sendung lädt zu einer musikalischen Reise durch das Leben und das außergewöhnliche Werk des Künstlers ein. Zu hören sind seine größten Erfolge, besondere Geschichten und Erinnerungen an einen Musiker, der mit seinen Texten stets den Zeitgeist getroffen hat.

Mit Liedern wie „Jö schau“, „Ruaf mi net an“, „Weiße Pferde“ oder „Lass mi amoi no d’Sunn aufgeh’ segn“ hat Georg Danzer Musikgeschichte geschrieben. Seine Texte waren poetisch, kritisch, humorvoll und oft ihrer Zeit voraus. Die Sondersendung auf Radio Wien erinnert an einen Künstler, dessen Stimme auch viele Jahre nach seinem Tod nichts von ihrer Kraft verloren hat.

„Georg Danzer war ein Ausnahmekünstler, dessen Lieder bis heute Menschen bewegen. Seine Musik gehört untrennbar zur österreichischen Kultur und natürlich auch zu Radio Wien“, so Programmchefin Jasmin Dolati.

Die Sondersendung „80 Jahre Georg Danzer“ ist am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, von 19.00 bis 21.00 Uhr auf Radio Wien zu hören.