Grüne/ Silvia Moser zu AMS-Förderstopp: „Schlag ins Gesicht für Frauen im ländlichen Raum“

St. Pölten (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagiert Silvia Moser, Landtagsabgeordnete und Frauensprecherin der Grünen Niederösterreich, auf die Entscheidung des AMS NÖ, bewährte sozialökonomische Beschäftigungsprojekte wie „Eibetex“ in Waidhofen an der Thaya sowie das Frauenprojekt „LIMA“ in Lilienfeld ab 2027 aus der regulären Förderung zu streichen: „Das Aus für diese Projekte ist eine arbeitsmarktpolitische Bankrotterklärung. Mitten in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit – die gerade Frauen und strukturschwache Regionen hart trifft – dreht man genau jene Unterstützung ab, die Menschen wieder zurück in den Arbeitsmarkt führen. Anstatt Frauen im ländlichen Raum zu stärken, entzieht man ihnen von heute auf morgen jede Perspektive.“

Betroffene aus Waidhofen: „Uns wurde der Boden unter den Füßen weggezogen“

Wie dramatisch die Situation vor Ort ist, zeigt ein Hilferuf von Mitarbeiterinnen des Projekts Eibetex: „Uns wurde sprichwörtlich der Boden unter den Füßen weggezogen. [...] Das Projekt war für uns alle ein unglaublich wichtiger Baustein, um Schritt für Schritt wieder ins Arbeitsleben hineinzufinden.“ Besonders bitter: Seit über 36 Jahren unterstützt das Projekt Menschen beim Wiedereinstieg, bereits vor zwei Jahren stand Eibetex vor dem Aus und konnte erst durch massiven Protest in letzter Sekunde gerettet werden. Nun droht das endgültige Ende. „Wenn Frauen, die ohnehin mit schwierigen Startbedingungen am Arbeitsmarkt kämpfen, die letzte Chance auf Teilhabe geraubt wird, ist das zynisch“, betont Silvia Moser. „Wir reden hier nicht von anonymen Zahlen in einer Förderstatistik, sondern von realen Existenzen – von Frauen, die arbeiten wollen und die mit Hilfe von Eibetex, Lima und Co wieder Fuß fassen könnten am Arbeitsmarkt.“