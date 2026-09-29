  • 29.09.2026, 11:13:03
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  • OTS0093

Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) - 

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für das Kellergassenmanagement NÖ 2027 bis 2029 wurden für die NÖ Dorf- und Stadterneuerung GmbH DORN Landesmittel in der Höhe von 660.000 Euro beschlossen.

Darüber hinaus wurde beschlossen, den Neubau des Wertstoffzentrums (WSZ) Groß-Enzersdorf mit 165.000 Euro zu fördern.

Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen und Projekte im Nachwuchsleistungssport in den Sportarten Hallenvolleyball und Beachvolleyball wurde eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2027 in Höhe von 240.000 Euro genehmigt.

Ebenso wurde zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen des NÖ Sport-Leistungs-Zentrum St. Pölten (SLZ) als Betreiber des NÖ Nachwuchsleistungssportmodells ein Mitgliedsbeitrag 2026 des Landes Niederösterreich in Höhe von 150.000 Euro genehmigt.

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Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
E-Mail: [email protected]

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