Vier Wien Holding-Museen bei der „ORF-Langen Nacht der Museen“ 2026

Wien (OTS) -

Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, findet bereits zum 26. Mal die „ORF-Lange Nacht der Museen“ statt. Von 18.00 bis 24.00 Uhr öffnen mehr als 250 Museen und Kulturinstitutionen in ganz Österreich ihre Türen und laden mit Ausstellungen, Führungen, Konzerten und besonderen Programmpunkten zu einer nächtlichen Entdeckungsreise ein. Auch die vier Wien Holding-Museen Haus der Musik, Mozarthaus Vienna, Jüdisches Museum Wien und KunstHausWien sind wieder mit dabei.

Im Haus der Musik erwartet Besucher*innen ein interaktiver Rundgang durch die Welt der Klänge. Das Mozarthaus Vienna bietet Führungen durch die einzige bis heute erhaltene Wiener Wohnung Mozarts, in der der Komponist von 1784 bis 1787 lebte. Im Jüdischen Museum Wien stehen jüdische Geschichte und Gegenwart im Mittelpunkt. Das KunstHausWien lädt zu Blitzführungen durch das Museum Hundertwasser und die aktuelle Gruppenausstellung „Seeds. Reclaiming Roots, Sowing Futures“ ein.

Haus der Musik: Wiener Klassik live erleben

Das Haus der Musik ist ein interaktives Erlebnismuseum in der Wiener Innenstadt. Auf 5.000 Quadratmetern wird die faszinierende Welt der Musik in realen und virtuellen Erlebnisräumen hör- und sichtbar.

Vienna Classical Masters – um 19.00 und 21.00 Uhr

Im glasüberdachten Innenhof des Hauses lädt das Wiener Klassik Ensemble zu einem rund einstündigen Livekonzert ein. Auf dem Programm stehen Werke der berühmtesten Komponisten der Wiener Klassik und der Wiener Musiktradition, darunter Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Johann Strauss.

Mozarthaus Vienna: Auf Mozarts Spuren

In der Domgasse 5 befindet sich die einzige bis heute erhaltene Wiener Wohnung Mozarts. Hier lebte der Komponist von 1784 bis 1787 und komponierte mehr Werke als an jedem anderen Ort. Neben der historischen Wohnung vermittelt das Mozarthaus Vienna einen umfassenden Einblick in Mozarts Leben, seine wichtigsten Werke und die Zeit, in der er lebte.

Führungen durch das Mozarthaus Vienna

Um 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 und 21.30 Uhr finden halbstündige Führungen durch das Museum statt. Besucher*innen können dabei die historischen Räume entdecken und mehr über Mozarts Leben und Wirken in Wien erfahren.

Jüdisches Museum Wien: Geschichte, Gegenwart und Begegnung

Das Jüdische Museum Wien bietet Ausstellungen zur österreichisch-jüdischen Geschichte, Religion und Tradition. Bei der „ORF-Langen Nacht der Museen“ laden Führungen, ein Hebräisch-Minikurs, spannende Begegnungen mit Wiener jüdischer Geschichte und musikalische Darbietungen zum Entdecken ein.

Echad, staim, schalosch! Hebräisch für (alle) Anfänger von 3 bis 120 Jahren – 18.30 bis 22.00 Uhr

Wer schon immer einmal seinen Namen auf Hebräisch schreiben wollte, kann dies bei dem kurzweiligen Sprachkurs ausprobieren.

Blind Dates mit „Unsere Stadt ...“ – 18.30, 20.30 und 22.30 Uhr

Bei den „Blind Dates“ wird Wiener jüdische Geschichte ganz aus der Nähe erlebbar. Wen die Besucher treffen, entscheidet das Los – was sie fragen und wissen möchten, die eigene Fantasie.

Meet & Greet: „A Muslim, a Christian, and a Jew“ – 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 und 23.00 Uhr

Die aktuelle Ausstellung des israelischen Künstlers Eran Shakine setzt sich humorvoll mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden der drei monotheistischen Weltreligionen auseinander. Bei den Meet & Greets gibt es die Möglichkeit, mehr über die Ausstellung und ihre Themen zu erfahren.

Konzert: Aliosha Biz – 20.15 und 21.45 Uhr

Der Geiger, Comedian, DJ und Schauspieler Aliosha Biz sorgt mit seinem musikalischen Auftritt für Unterhaltung und zieht dabei buchstäblich alle Register.

KunstHausWien: Hundertwasser und die Vielfalt der Samen

Das KunstHausWien beherbergt die weltweit größte Sammlung der Gemälde und Druckgrafiken von Friedensreich Hundertwasser und zeigt im Sinne seiner Vision von Mensch, Kunst und Natur auch zeitgenössische Kunst mit Fokus auf Ökologie. Die aktuelle Gruppenausstellung „Seeds. Reclaiming Roots, Sowing Futures“ widmet sich den vielfältigen Bedeutungen von Samen und Saatgut. Werke von 14 internationalen Künstler*innen beschäftigen sich mit Themen wie Verschwinden und Bewahren, Verlust und Regeneration, sowie dem gemeinsamen Wachsen.

Blitzführungen Museum Hundertwasser – 18.30 und 20.30 Uhr

Bei den halbstündigen Rundgängen erhalten Besucher*innen einen Überblick über das Werk Hundertwassers und seine besondere Lebensphilosophie. Treffpunkt ist der 1. Stock.

Blitzführungen „Seeds. Reclaiming Roots, Sowing Futures“ – 19.30 und 21.30 Uhr

Die halbstündigen Führungen geben Einblicke in unterschiedliche künstlerische Zugänge zum Thema Samen und beleuchten deren Bedeutung für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Treffpunkt ist der 3. Stock.

Tickets und Informationen

Das Ticket für die „ORF-Lange Nacht der Museen“ gilt am 3. Oktober 2026 von 18.00 bis 24.00 Uhr als Eintrittskarte für alle teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen sowie als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel in der Kernzone Wien. Die Tickets kosten regulär 19 Euro und ermäßigt 16 Euro. Ermäßigungen gelten für Ö1-Club-Mitglieder, Schüler*innen, Studierende, Senior*innen, Menschen mit Behinderungen und Präsenzdiener. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

Tickets sind in allen teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen erhältlich. Am Veranstaltungstag gibt es Tickets zusätzlich beim „Treffpunkt Museum“ am Wiener Maria-Theresien-Platz. Dort sind auch Booklets mit dem gesamten Programm und Informationen zu den Fuß- und Busrouten erhältlich.

Weitere Informationen und das vollständige Programm: ORF-Lange Nacht der Museen



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