Barbara Staudinger als Geschäftsführerin des Jüdischen Museums Wien wiederbestellt

Wien (OTS) -

Dr.in Barbara Staudinger bleibt Geschäftsführerin des Jüdischen Museums Wien, ein Museum der Wien Holding. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens fiel die Entscheidung einstimmig auf die bisherige Direktorin. Die Wiederbestellung folgt auf eine öffentliche Ausschreibung gemäß Stellenbesetzungsgesetz, die am 27. Juni 2026 veröffentlicht wurde. Die Bewerbungsfrist endete am 27. Juli 2026. Die Personalberatung Lindlpower begleitete das Verfahren.

Insgesamt gingen drei Bewerbungen ein, davon eine von einer Frau und zwei von Männern. Nach dem Rückzug einer Bewerbung wurden zwei Kandidat*innen – eine Frau und ein Mann – zu einem Hearing am 14. September 2026 eingeladen. Der Kommission gehörten Dr. Dwora Stein, Dr. Ariel Muzicant, Dr. Matti Bunzl, Mag.a Karin Ramser und Mag. Martin Posch an.

Kontinuität und Weiterentwicklung des Museums

„Das Jüdische Museum Wien ist ein bedeutender Ort der jüdischen Geschichte und Gegenwart und ein wichtiger Bestandteil der Wiener Kulturlandschaft. Barbara Staudinger ist es gelungen, historische Themen einem breiten Publikum zugänglich zu machen und unterschiedliche Generationen anzusprechen. Ich freue mich, dass sie diesen Weg fortsetzt“, so Vizebürgermeisterin Barbara Novak.

„Barbara Staudinger hat dem Jüdischen Museum in den vergangenen Jahren eine klare Handschrift gegeben. Mit großer fachlicher Kompetenz, Neugier und einem feinen Gespür für gesellschaftliche Debatten gelingt es ihr, jüdische Geschichte und Gegenwart miteinander zu verbinden und immer wieder neue Perspektiven zu eröffnen. Damit hat sie das Museum als lebendigen und relevanten Ort in unserer Stadt weiter gestärkt. Ich freue mich sehr, dass Barbara Staudinger ihre hervorragende Arbeit fortsetzen und das Jüdische Museum Wien auch in den kommenden Jahren prägen wird“, sagt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

„Die einstimmige Entscheidung der Findungskommission ist ein starkes Zeichen des Vertrauens in Barbara Staudinger und ihre Arbeit! Das Jüdische Museum ist ein wichtiger Ort der Auseinandersetzung mit der Geschichte unserer Stadt. Ich freue mich auf die Akzente, die Barbara Staudinger setzen wird“, erklärt Mag.a Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Möglichkeit, meine Arbeit als Geschäftsführerin des Jüdischen Museums Wien fortzusetzen. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich das Museum als lebendigen Ort der Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte und Gegenwart weiter stärken und Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe erreichen“, so Dr.in Barbara Staudinger.

Für die nächsten Jahre kann sich das Publikum große Ausstellungen zur jüdischen Geschichte Wiens, aber auch zu Gegenwarts- und Zukunftsfragen sowie zu erinnerungskulturellen Themen erwarten. Mit größtmöglicher Nähe zu allen Besucher*innen möchte das Museum Wiener*innen begeistern und den touristischen Sektor ausbauen.

Über das Jüdische Museum Wien

Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, bietet an seinen beiden Standorten in der Dorotheergasse und am Judenplatz einen Überblick über die Geschichte und Gegenwart der Wiener Jüdinnen und Juden. Als Ort der Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte, Religion und Kultur verbindet es historische Erinnerung mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen und lädt zum Dialog ein.

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