Medizinischer Nachwuchs vernetzt sich: Über 30 Stipendiatinnen und Stipendiaten treffen sich zum Austausch in der NÖ LGA

St. Pölten (OTS) -

Vernetzung und Erfahrungsaustausch standen im Mittelpunkt eines Treffens von Medizinstipendiatinnen und Medizinstipendiaten aus den verschiedenen Förderprogrammen des Landes sowie von Studierenden mit einem gewidmeten Studienplatz. Ziel der Veranstaltung war es, den Austausch untereinander zu fördern und die enge Verbindung zwischen den angehenden Ärztinnen und Ärzten und dem Land weiter zu stärken.

Der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser begrüßte die insgesamt 34 Teilnehmenden und betonte die Bedeutung der Förderung des medizinischen Nachwuchses: „Mit unseren Förderprogrammen investieren wir gezielt in die Gesundheitsversorgung von morgen. Gerade in Zeiten eines steigenden Bedarfs an medizinischem Personal ist es entscheidend, junge Menschen frühzeitig zu unterstützen, Perspektiven aufzuzeigen und ihnen attraktive Rahmenbedingungen für ihren beruflichen Weg zu bieten. Der direkte Austausch mit den Studierenden zeigt, dass wir hier ansetzen müssen: Ihre Anliegen ernst nehmen, sie bereits während des Studiums begleiten und ihnen eine klare Perspektive für ihre berufliche Zukunft in unserem Bundesland bieten. Denn wer heute in unsere jungen Talente investiert, sichert die medizinische Versorgung und Lebensqualität von morgen.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich über ihre Erfahrungen im Medizinstudium auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und Einblicke in die unterschiedlichen Förderprogramme zu gewinnen. Das Vernetzungstreffen bot einen passenden Rahmen, um gemeinsame Perspektiven für die zukünftige medizinische Versorgung zu diskutieren und das bestehende Netzwerk weiter auszubauen.

Auch Medizinstipendiatin Anna Bohatschek hob den Mehrwert des Treffens hervor: „Es ist motivierend, andere Studierende kennenzulernen, die ähnliche Ziele verfolgen. Der Austausch über Erfahrungen im Studium und die Möglichkeit, ein Netzwerk aufzubauen, sind für uns von großem Wert.“

„Die Förderung endet nicht mit der finanziellen Unterstützung. Veranstaltungen wie dieses Vernetzungstreffen schaffen Verbindungen, stärken die Identifikation mit der Region und tragen dazu bei, dass wir auch künftig engagierte Ärztinnen und Ärzte für unser Gesundheitssystem gewinnen können“, unterstrich Vorständin der NÖ LGA Elisabeth Bräutigam die Bedeutung dieser Vernetzung für die Zukunft.

„Für mich ist es besonders wertvoll zu sehen, dass das Land Niederösterreich uns Studierende nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch den persönlichen Kontakt sucht. Das gibt Orientierung und zeigt, dass unser Weg in den Arztberuf aktiv begleitet wird. Der Austausch mit anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten motiviert zusätzlich und macht deutlich, dass wir gemeinsam einen Beitrag zur medizinischen Versorgung in Niederösterreich leisten können“, berichtete Medizinstipendiat Jürgen Finstermann.

Mit regelmäßigen Vernetzungstreffen ergänzt das Land seine Förderprogramme um eine persönliche Austauschplattform und stärkt damit die Zusammenarbeit zwischen den angehenden Medizinerinnen und Medizinern sowie den Verantwortlichen im Gesundheitsbereich.

Weitere Informationen: NÖ Landesgesundheitsagentur, Abteilung Kommunikation, Stefanie Haslauer-Zischkin, Telefon: 02742/9009-10068, E-Mail: [email protected]