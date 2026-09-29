- 29.09.2026, 10:41:32
- /
- OTS0077
AVISO: Pressekonferenz zur Regierungsklausur der NÖ Landesregierung
am Donnerstag, 1. Oktober 2026 um 12 Uhr
Geschätzte Medienkollegen!
Am Donnerstag, dem 1. Oktober, findet die achte Regierungsklausur auf Basis des Arbeitsübereinkommens zwischen der Volkspartei Niederösterreich und der Freiheitlichen Partei Niederösterreich statt.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Udo Landbauer informieren gemeinsam mit der Regierungsmannschaft im Rahmen einer Pressekonferenz über die kommenden Arbeitsschritte der Landesregierung.
Einladung zur Pressekonferenz
Zeit: Donnerstag, 1. Oktober 2026, 12:00 Uhr
Ort: Österreichisches Rotes Kreuz, Bezirksstelle St. Pölten, Dr.-Theodor-Körner-Straße 43, 3100 St. Pölten
Anmeldung
Wir bitten Sie um Anmeldung unter folgender E-Mail-Adresse: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer
Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Alexander Murlasits
Telefon: +43 676 812 13 742
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN