AVISO: Pressekonferenz zur Regierungsklausur der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Geschätzte Medienkollegen!

Am Donnerstag, dem 1. Oktober, findet die achte Regierungsklausur auf Basis des Arbeitsübereinkommens zwischen der Volkspartei Niederösterreich und der Freiheitlichen Partei Niederösterreich statt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Udo Landbauer informieren gemeinsam mit der Regierungsmannschaft im Rahmen einer Pressekonferenz über die kommenden Arbeitsschritte der Landesregierung.

Einladung zur Pressekonferenz

Zeit: Donnerstag, 1. Oktober 2026, 12:00 Uhr

Ort: Österreichisches Rotes Kreuz, Bezirksstelle St. Pölten, Dr.-Theodor-Körner-Straße 43, 3100 St. Pölten

Anmeldung

Wir bitten Sie um Anmeldung unter folgender E-Mail-Adresse: [email protected]