45 Jahre WUK: 45 Jahre Engagement für Kultur, Teilhabe und gesellschaftlichen Austausch

Wien (OTS) -

Das Werkstätten- und Kulturhaus (WUK) im 9. Wiener Gemeindebezirk feiert seinen 45. Geburtstag und lädt am Samstag, 3. Oktober 2026 zu einem ganztägigen Fest bei freiem Eintritt ein. Mit einem vielfältigen Programm aus Kunst, Kultur, Musik, Performance, Workshops und Begegnung öffnet das WUK ab 12 Uhr seine Türen für Besucher*innen aller Generationen und würdigt 45 Jahre Engagement für alternative Kultur, für Teilhabe und gesellschaftlichen Austausch.

Prägend für das kulturelle Leben in Wien

Seit 45 Jahren steht das WUK für Freiräume, Vielfalt und gelebte Kultur. Was ab 1979 aus einer Initiative engagierter Aktivist*innen in „friedlicher“ Besetzung entstand, ist heute eines der größten soziokulturellen Zentren Europas mit mehreren Standorten in Wien und Niederösterreich. Das WUK ist mit seinem Zusammenspiel aus Kulturarbeit, Bildung, Beratung und Selbstverwaltung ein einzigartiger Ort in der Wiener Kulturlandschaft.

„Als soziokulturelles Zentrum schafft das WUK seit 45 Jahren Räume, in denen Menschen unterschiedlicher Generationen, Hintergründe und Lebensrealitäten einander begegnen, voneinander lernen und gemeinsam aktiv werden können. Hier wird Teilhabe nicht nur diskutiert, sondern gelebt: durch künstlerische Mitgestaltung, selbstverwaltete Strukturen, zivilgesellschaftliches Engagement und den offenen Austausch über gesellschaftliche Fragen“, so Julia Fromm, Obfrau des Vereins WUK, über den Beitrag des WUK zu gesellschaftlichem Zusammenhalt, demokratischer Kultur und einem offenen Miteinander in Wien.

Vielfältiges Jubiläumsfest

„45 Jahre WUK sind vor allem 45 Jahre gemeinsames Gestalten. Das Jubiläumsfest macht sichtbar, was hier jeden Tag passiert: Kunst, Begegnung, Austausch und Engagement – offen für alle bei freiem Eintritt“, betonen Stefanie Steinwendtner, Geschäftsleitung Kunst und Kultur, und Christoph Trauner, Geschäftsleitung Bildung und Beratung.