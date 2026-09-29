Neue TV-Tonspuren verbessern Barrierefreiheit und bieten Originalton

Wien (OTS) -

Mit der Einführung von neuen Tonspuren im Fernsehen verbessert der ORF sein barrierefreies Angebot für Menschen mit einer Sehbehinderung bzw. einer Hörbeeinträchtigung deutlich – und zwar durch die Einführung einer eigenen Tonspur für die Audiodeskription und das völlig neue Angebot der Tonspur „Klare Sprache“.

Die erste Neuerung betrifft die Audiodeskription – sowohl bei Hörfilmen als auch die Live-Audiodeskription etwa bei Sportübertragungen. Diese akustische Bildbeschreibung ist nun fix auf Tonspur 2. Wenn eine entsprechende Voreinstellung im TV-Gerät aktiviert ist, wird diese Spur automatisch ausgewählt und die Audiodeskription ist zu hören, wenn sie angeboten wird (vor allem bei eigenproduzierten Serien bzw. deutschsprachige Koproduktionen). Das ist aktuell bei 4.000 Stunden im Jahr der Fall, also elf Stunden pro Tag, vorrangig bei Filmen und Serien und bei Sport-Live-Übertragungen. Im Hauptabend von ORF 1 und ORF 2 von 19.00 bis 22.00 Uhr bieten bereits mehr als 80 Prozent des Programms, das dafür geeignet ist, Audiodeskription.

Die Tonspur „Klare Sprache“ ist ein neuer Service für Menschen mit einer Höreinschränkung. Dabei wird die Hintergrundmusik leiser und somit die Sprache deutlicher. Das ist besonders für ältere Menschen von Bedeutung, da mit dem Alter oft ein Hörverlust hoher Frequenzen eintritt und das Sprachverständnis in einem lauten Umfeld nachlässt. Die Tonspur „Klare Sprache“ ist dabei hilfreich, weil hier das gesprochene Wort deutlicher zu verstehen ist. Diese Tonspur wird rund um die Uhr bei allen Programmen angeboten.

Die Audiodeskription ist für alle TV-Sender auf Tonspur 2 zu finden, die „Klare Sprache“ auf Tonspur 4. Anwählbar sind diese Tonspuren über die Fernbedienung bzw. über das Audiomenü des TV-Gerätes.

Programme in Originalton nun mit fixer Tonspur

Programme in Originalton, vor allem internationale Filme und Serien, gibt es nun künftig via Tonspur 3. Demnächst sind auf ORF 1 unter anderem „Knives Out – Mord ist Familiensache“ mit Daniel Craig (11. Oktober), „Barbie“ mit Margot Robbie (25. Oktober) und „Madame Web“ mit Dakota Johnson (25. Oktober) in Originalsprache zu hören.

Die neuen Tonspuren im Detail: