froots: Neue Finanzierungsrunde für langfristiges Wachstum

Wien (OTS) -

Der unabhängige Vermögensverwalter holt sich EUR 2,25 Millionen

Mitteleinsatz für Plattform-Ausbau und Markenstärkung

Kapitalerhöhung durch neue und bestehende Investoren getragen

Erfolgsfaktor Langfristigkeit, sowohl für Investoren als auch Kunden

Das Wealth-Tech-Unternehmen froots hat sechs Jahre nach seiner Gründung im Sommer 2026 eine weitere Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Das frische Geld wird in erster Linie für den weiteren Ausbau der technischen Plattform und die Stärkung der Marke eingesetzt.

Neben den meisten bestehenden Kapitalgebern, darunter Andreas Treichl, Ex-CEO Erste Group, und Reinhold Baudisch, Gründer von durchblicker.at, sind bei der aktuellen Finanzierungsrunde in der Höhe von EUR 2,25 Millionen auch neue Investoren wie Paul Fattinger, Ex-CEO Woom Fahrräder, bei froots eingestiegen.

Statt Quartals-Fokus setzt froots auf Langfristigkeit

froots ist eine gezielt auf Langfristigkeit ausgerichtete Vermögensverwaltung, die sowohl bei Kundinnen und Kunden als auch bei Investorinnen und Investoren auf einen Zeitrahmen von ca. 20 Jahre abzielt. So geben Kundinnen und Kunden bei Vertragsbeginn durchschnittlich 18 Jahre Laufzeit an. Das Unternehmen managt derzeit ein Anlagevermögen von rund EUR 250 Millionen. Die Strategie von froots verbindet die langfristigen Zeithorizonte von Kunden, Gesellschaftern und des Unternehmens selbst und erreicht dadurch einen strategischen Handlungsspielraum bei Investitionsentscheidungen und eine hohe Übereinstimmung von Erwartungshaltungen.

Gegründet, um zu bleiben

Für Aufbauunternehmen sieht es in der Regel so aus, dass sie von Banken nicht finanziert werden und Venture Capital-Geldgeber in mittelfristigen Exit-Szenarien denken. froots verfolgt dagegen einen ganz anderen Ansatz: Während die meisten Start-Ups eine große Finanzierungsrunde mit klaren Exit-Zeiträumen anstreben, setzt froots bewusst kleinere Schritte mit mehreren, maßgeschneiderten Finanzierungsrunden für seine Evergreen-Investoren. „Unsere Kapitalgeber teilen mit uns die langfristige Perspektive: Wir wachsen bewusst und stetig. Wir müssen niemandem in fünf Jahren einen Exit liefern. Das gibt uns die Freiheit, Entscheidungen für die nächsten zwanzig Jahre zu treffen. Wir haben gegründet, um zu bleiben. Unsere Kundinnen und Kunden investieren bei uns, weil sie sehr gut verstehen, dass wir sie bei ihrem langfristigen Asset Management unterstützen“, erklärt David Mayer-Heinisch, CEO und Co-Gründer von froots.

Über froots

froots ist eine unabhängige Vermögensverwaltung aus Österreich mit über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Sitz in Wien. froots verbindet maßgeschneiderte Anlagestrategien mit persönlichem Service und Technologie – für alle, die ihr Vermögen professionell und unabhängig verwalten lassen möchten. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und zählt unter anderem Andreas Treichl (CEO, Erste Stiftung) oder Reinhold Baudisch (Gründer, durchblicker.at) zu seinen Investoren.