KraftCom setzt auf TV as a Service von Big Blue Marble: neues TV-Angebot ab 1. Oktober

Wien (OTS) -

KraftCom stellt sein TV-Angebot am 1. Oktober auf die TV-as-a-Service-Plattform von Big Blue Marble um

Referenzkunde IKB hebt die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Big Blue Marble hervor

Big Blue Marble zeigt TV as a Service bei den Cable Days in Linz

KraftCom hebt sein Angebot auf das nächste Level: Ab 1. Oktober stellt der niederösterreichische Anbieter von Internet, Telefonie und Fernsehen sein TV-Produkt mit TV-as-a-Service-Plattform von Big Blue Marble auf ein modernes Fernseherlebnis um und erscheint vollständig im eigenen Markenauftritt, vom Logo bis zur Programmoberfläche.

Das Projekt war schnell geplant und umgesetzt: Zwischen Vertragsabschluss im Juli und Livegang lagen rund zehn Wochen, weil Plattform, Content-Rechte und Endgeräte als fertiges Paket kommen. Ab 1. Oktober läuft das Programm über Set-Top-Box oder App am Smart-TV, mit Aufnahme, Restart und 7-Tage-Replay.

„Wir freuen uns, mit Big Blue Marble einen Partner gefunden zu haben, der gemeinsam mit uns eine zukunftssichere TV-Lösung kontinuierlich weiterentwickelt. TVaaS ist eine Lösung, die unsere Kunden begeistern wird und uns gleichzeitig im täglichen Betrieb spürbar entlastet.“, so Bernhard Kraft, Geschäftsleiter KraftCom

Modernes TV-Angebot für Niederösterreich

KraftCom versorgt von Göstling an der Ybbs aus Haushalte österreichweit mit Internet, Telefonie und Fernsehen. Den Ausschlag gab die langfristige Perspektive, erklärt Thomas Langsenlehner, Chief Customer Officer von Big Blue Marble: „TV as a Service ist nichts, das einmal installiert wird und sich nicht verändert. Wir betreiben die Plattform und entwickeln sie Monat für Monat auf Basis der Nutzeranforderungen und gemeinsam mit unseren Partnern weiter. Der Netzbetreiber kann sich auf die Vermarktung seiner Produkte konzentrieren.“

Für KraftCom kommen mit TV as a Service von Big Blue Marble alle Bausteine ihres neuen TV-Produkts aus einer Hand: Plattform, Content-Rechte, Android-TV-basierte Set-Top-Boxen sowie Betrieb und Support. Statt hoher Anfangsinvestitionen fällt eine laufende, transparente Gebühr an. Laufende Reportings für aussagekräftige Auswertungen zeigen, welche Inhalte und Funktionen ankommen, sodass sich das Angebot gezielt weiterentwickeln lässt.

Für die Kundinnen und Kunden zählt am Ende das Erlebnis: Live-Programm, Mediatheken und On-Demand-Inhalte sind über eine zentrale Oberfläche leicht erreichbar, am Fernseher ebenso wie mobil. KI-gestützte Empfehlungen und eine auf den individuellen Bedarf abgestimmte Content Aufbereitung führen zu passenden Inhalten.

Partnerschaft auf Augenhöhe

Mit KraftCom setzt nach AiNet, Aicall und der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG ein weiterer regionaler Anbieter in Österreich auf die Plattform von Big Blue Marble. Bei der IKB läuft TV as a Service seit einem Jahr im Regelbetrieb, Anforderungen aus dem Tagesgeschäft fließen dabei laufend in die Weiterentwicklung ein.

Entsprechend fällt die Bilanz in Innsbruck aus: „Mit TV as a Service von Big Blue Marble haben wir bei uns die IPTV-Zukunft neu eingeläutet. Wir haben damit nicht nur eine moderne State-of-the-Art-Plattform erhalten, sondern in einer Partnerschaft auf Augenhöhe bei uns intern Prozesse verbessert und den Automatisierungsgrad erhöht“, sagen Laura Schmidt, Produktmanagerin, und Oliver Seiwald, Gruppenleiter Produkt- und Qualitätsmanagement Telekom bei der IKB.

TV as a Service auf den Cable Days in Linz

Wie KraftCom zur neuen Plattform kam und was TV as a Service sonst noch kann, erfahren Interessierte bei den Cable Days in Linz, dem Branchentreffen für Kabel-TV-, Breitband- und Content-Anbieter in Österreich. Dort steht die Plattform im Zentrum des Auftritts von Big Blue Marble. Am 8. und 9. Oktober 2026 lässt sich die moderne Streamingplattform im Design Center live erleben.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

https://www.bigbluemarble.com