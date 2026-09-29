Frisch auf den Tisch: Bereits 6.000 Kinder profitieren von Kooperation zwischen Wiener Kinderfreunden und Häuser zum Leben

Wien (OTS) -

Die Wiener Kinderfreunde, Wiens größter privater Kindergartenträger, und Häuser zum Leben bauen ihre erfolgreiche Partnerschaft für gesunde und regionale Kinderverpflegung weiter aus. Bereits 77 Kinderfreunde-Kindergärten mit rund 6.000 Kindern werden täglich von der Frischküche der Häuser zum Leben, mit liebevoll zubereiteten Mahlzeiten versorgt. Bis 2031 soll das Angebot auf alle Regelkindergärten der Wiener Kinderfreunde ausgeweitet werden.

Im Mittelpunkt der Kooperation stehen die „drei N“: nachverfolgbar, nachhaltig und nahrhaft. Die von Häuser zum Leben frisch zubereiteten Mahlzeiten werden täglich warm in die Kindergärten geliefert und besonderer Wert wird dabei auf Regionalität, Ausgewogenheit und eine kindgerechte Zusammenstellung der Mahlzeiten gelegt.

Generationenfest läutet nächste Phase der Zusammenarbeit ein

Mit einem gemeinsamen Generationenfest im Kinderfreunde-Kindergarten Ibsenstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, wurde nun der nächste Schritt der Zusammenarbeit gefeiert. Durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Pensionist:innen-Wohnhaus Haus Schmelz stand dabei nicht nur gutes und gesundes Essen, sondern auch das Miteinander der Generationen im Mittelpunkt. Genau dieser generationenübergreifende Ansatz verbindet die beiden Organisationen. „Gute Ernährung und Verpflegung sind wesentliche Bausteine für das Wohlbefinden von Kindern und Senior:innen“, betont Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde.

Kinder und Senior: innen konnten bei verschiedenen Stationen gemeinsam aktiv werden: Sie stellten Kräutersalz her, verzierten Karotten-Muffins und konnten in einer Bücherecke gemeinsam schmökern und neue Held:innen entdecken.

„Gesunde Ernährung ist keine Frage des Alters, sondern in jeder Lebensphase wichtig. Die Häuser zum Leben zeigen mit ihren Frischküchen jeden Tag, wie gutes, hochwertiges Essen für viele Menschen gelingen kann. Umso schöner ist es, dass dieses Wissen beim Generationenfest weitergegeben wird und schon Kinder erleben können, wie viel Freude gutes Essen und bewusste Ernährung machen“, so Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport.

Mit dabei waren unter anderem Peter Hacker, Jürgen Czernohorszky, Amtsführender Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal, die Geschäftsführung der Wiener Kinderfreunde Daniel Bohmann und Alexandra Fischer sowie Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

„Wie gut und g’schmackig gesundes, nachhaltiges und tierfaires Essen ist, kann gar nicht oft genug vermittelt werden – deshalb sind Initiativen wie diese auch so wichtig“, betont Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Ernährung als wichtiger Teil der pädagogischen Arbeit

„Kinder entwickeln schon in den ersten Lebensjahren ihre Essgewohnheiten und ihre Haltung zu Lebensmitteln. Deshalb sehen wir Wiener Kinderfreunde Ernährung als wichtigen Teil unseres Bildungsauftrags. Durch gemeinsames Essen, Ausprobieren und Entdecken lernen Kinder, Lebensmittel wertzuschätzen und ein Bewusstsein für gesunde Ernährung zu entwickeln. Mit Häuser zum Leben haben wir einen Partner an unserer Seite, der diesen Anspruch teilt und mit uns dafür sorgt, dass Genuss, Qualität und Nachhaltigkeit selbstverständlich zusammengehören“, sagt Alexandra Fischer, pädagogische Geschäftsführerin der Wiener Kinderfreunde.

Mila bringt Ernährung auch in die Familien

Begleitet wird die Zusammenarbeit von einer kind- und familiengerechten Kampagne rund um das Maskottchen Mila. Sie vermittelt Kindern die Themen gesunde Ernährung, Regionalität und Nachhaltigkeit auf spielerische Weise und trägt diese Inhalte über den Kindergarten hinaus in die Familien.

Dazu gibt es Informationsfolder für Eltern, ein Vorlesebuch für Kinder sowie Rezeptmappen, die regelmäßig mit neuen Rezepten gefüllt werden. So können Gerichte und Ideen aus dem Kindergarten auch zu Hause gemeinsam nachgekocht und ausprobiert werden.