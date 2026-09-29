Heute startet das European Health Forum Gastein (EHFG) 2026

Wien (OTS) -

Heute beginnt das European Health Forum Gastein (EHFG) 2026 als Hybrid-Konferenz, die vom 29. September bis 02. Oktober stattfindet. Die wichtigsten Entscheidungsträger:innen der Europäischen Union und Österreichs in Sachen Gesundheit beraten sich vier Tage im Gasteinertal.

Das Leitthema des diesjährigen European Health Forum Gastein lautet „Health for a stronger European Union. High time for action!“



Mit mehr als 25 Sitzungen sowie drei Plenardiskussionen verspricht das diesjährige Forum einen spannenden und kritischen Diskurs. Die Konferenzsprache ist Englisch - hier finden Sie eine Auswahl aus dem Programm:

Tackling the antimicrobial resistance challenge. How can we win this battle? (29. September 2026 | 18:00-19:00)

(29. September 2026 | 18:00-19:00) A competitive Europe starts with health! (30. September 2026 | 14:30-15:45)

(30. September 2026 | 14:30-15:45) Europe's health security as strategic defence (1. Oktober 2026 | 14:30-15:45)

„ Es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir uns mit den Auswirkungen der globalen Krisen auf unsere Gesundheitssysteme auseinandersetzen ", betont EHFG-Präsident Clemens Martin Auer. " Das European Health Forum Gastein bietet eine einzigartige Gelegenheit für Stakeholder, innovative Lösungen zu erforschen, Best Practices auszutauschen und den Weg zu robusteren und anpassungsfähigeren Gesundheitssystemen zu ebnen “, so Auer abschließend.

Das komplette Programm mit allen Infos und Sprecher:innen finden Sie hier.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle unter [email protected].

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#EHFG2026

LinkedIn: @European Health Forum Gastein

Über das European Health Forum Gastein:

Das European Health Forum Gastein (EHFG) wurde 1998 als eine europäische gesundheitspolitische Konferenz gegründet. Es bringt Interessenvertreter:innen und Entscheidungsträger:innen aus dem öffentlichen und privaten Sektor, der Zivilgesellschaft sowie der Wissenschaft zusammen, die die vier Säulen des EHFG bilden. In den vergangenen 29 Jahren hat sich das EHFG als eine unverzichtbare Institution der europäischen Gesundheitspolitik etabliert. Es trägt mit der jährlichen Konferenz und anderen Veranstaltungen und Projekten entscheidend zur Entwicklung von Leitlinien und vor allem zum grenzüberschreitenden Erfahrungs-, Informations- und Kooperationsaustausch bei. An der jährlichen Konferenz, die Ende September im Gasteinertal in den österreichischen Alpen stattfindet, nehmen traditionell führende europäische Expert:innen teil.