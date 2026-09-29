COOEE alpin wächst von drei auf fünf Hotels

Wien (OTS) -

Die österreichische Hotelgruppe COOEE alpin wächst von drei auf fünf Häuser. In Kaprun läuft der Umbau eines bestehenden Hotels mit 90 Zimmern, das im Juni 2027 als COOEE alpin Hotel Kaprun | Zell am See eröffnet; in Bad Goisern entsteht bis Dezember 2027 der Neubau COOEE alpin Hotel Bad Goisern | Hallstatt mit 78 Zimmern. Finanziert wird die Expansion über eine nachrangige Anleihe der You Will Like It Hotels GmbH über 2,5 Millionen Euro, gezeichnet werden kann ab 500 Euro.

Wenige Tage nach dem Zeichnungsstart war die Fundingschwelle von 250.000 Euro bereits erreicht.

Die Anleihe läuft fünf Jahre bis 30. November 2031 bei endfälliger Tilgung, die Zinsen werden halbjährlich ausgeschüttet. Anleger:innen wählen dabei zwischen sieben Prozent pro Jahr in bar und neun Prozent pro Jahr in Form von Hotelgutscheinen, die in allen Häusern der Gruppe eingelöst werden können. Bis 30. September 2026 gelten Early-Bird-Konditionen: Ein Stück mit 500 Euro Nennwert kostet 480 Euro, verzinst und zurückgezahlt wird der volle Nennbetrag. Ab einer Zeichnung von 5.000 Euro gibt es außerdem 15 statt 10 Prozent Rabatt auf alle Direktbuchungen, und zwar über die gesamte Laufzeit. Abgewickelt wird die Emission über die Investment-Plattform CONDA, zeichnen können Anleger:innen aus Österreich und Deutschland.

Thomas Schmid, Gründer COOEE alpin Hotels:

„ Wir finanzieren keine Idee, sondern zwei Häuser, von denen eines bereits Gäste hat. Kaprun läuft seit Dezember 2025 unter unserer Führung und kommt in den ersten neun Monaten auf knapp 89 Prozent Auslastung. Wir wissen also ziemlich genau, was wir da umbauen. Und in Bad Goisern bauen wir mit denselben Partnern wie schon in Gosau, keine halbe Autostunde entfernt .“

COOEE alpin wurde 2016 vom früheren Weltcup-Skirennläufer Rainer Schönfelder und von Thomas Schmid gegründet und betreibt Häuser in Bad Kleinkirchheim in Kärnten, in Gosau am Dachstein und in St. Johann in Tirol, der Betrieb in Kaprun kam im Dezember 2025 dazu. Bis Ende 2027 umfasst die Gruppe 473 Zimmer und Apartments. Gruppenweit liegt die Gästebewertung bei einem TrustYou Score von über 85 Prozent, und eine erste Finanzierungsrunde über 1,2 Millionen Euro aus dem Jahr 2017 wurde vollständig und vorzeitig zurückgezahlt.

Das Kapital fließt in den Umbau und die Ausstattung des Hauses in Kaprun, in die Erstausstattung und das Branding in Bad Goisern sowie in Betriebskapital, Marketing und Umweltzertifizierungen. Das Haus in Bad Kleinkirchheim trägt bereits das Österreichische Umweltzeichen und das EU Ecolabel. Beide neuen Häuser erhalten ein Hallenbad und richten sich wie die bestehenden Standorte an Familien und Aktivurlauber:innen. Kinder bis sechs Jahre übernachten gratis.

Rainer Schönfelder, Gründer COOEE alpin Hotels und früherer Weltcup-Skirennläufer:

„ Mir gefällt der Gedanke, dass unsere Gäste an den Häusern mitverdienen, in denen sie Urlaub machen. Genau dafür gibt es die Gutscheinvariante mit neun Prozent: Das Geld bleibt im Kreislauf und kommt als Urlaub zurück. “

Eckdaten der Anleihe

Emittentin: You Will Like It Hotels GmbH (COOEE alpin Hotels), Wien

Volumen: 2,5 Millionen Euro

Verzinsung: 7,0 % p. a. in bar oder 9,0 % p. a. in Hotelgutscheinen, halbjährliche Ausschüttung

Laufzeit: 5 Jahre bis 30. November 2031, endfällige Tilgung

Mindestzeichnung: ein Stück zu 500 Euro Nennbetrag

Early Bird bis 30. September 2026: Ausgabe zu 480 statt 500 Euro je Stück (4 % Disagio), ab 5.000 Euro Zeichnung 15 statt 10 Prozent Rabatt auf Direktbuchungen während der gesamten Laufzeit

Mittelverwendung: Umbau und Ausstattung Kaprun | Zell am See, Erstausstattung und Branding Bad Goisern | Hallstatt, Betriebskapital, Marketing und Umweltzertifizierungen

Zeichnung: für Anleger:innen aus Österreich und Deutschland über die Investment-Plattform CONDA (conda-capital.com/campaign/cooee-alpin-nachrangige-anleihe),

Informationen unter crowd.cooee-alpin.com

Risikohinweis

Eine nachrangige Anleihe ist ein unternehmerisches Investment mit Totalverlustrisiko. Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb dar. Maßgeblich sind ausschließlich das Anlagebasisinformationsblatt sowie die Anleihebedingungen und Risikohinweise, abrufbar unter crowd.cooee-alpin.com und conda-capital.com/risikohinweise.

Über COOEE alpin Hotels

Die COOEE alpin Hotels sind eine österreichische Hotelgruppe mit Sitz in Wien, gegründet 2016 von Thomas Schmid und Rainer Schönfelder. Schönfelder gewann als Skirennläufer die Slalom-Weltcupwertung 2003/04 und bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin zwei Bronzemedaillen, seine Karriere beendete er 2013. Die Häuser in Bad Kleinkirchheim, Gosau am Dachstein und St. Johann in Tirol richten sich an Familien und Aktivurlauber:innen in den Bergen, dazu kommen zehn Apartments in Gosau. Seit Dezember 2025 führt die Gruppe außerdem das Hotel in Kaprun, bis Ende 2027 wächst sie mit Kaprun | Zell am See und Bad Goisern | Hallstatt auf fünf Hotels. COOEE alpin beschäftigt rund 120 Mitarbeiter:innen. Muttergesellschaft der Hotelbetriebe ist die You Will Like It Hotels GmbH, Teil der You Will Like It Group.