​Paketsteuer startet: Österreichische Post stärkt heimischen Online-Handel

Wien (OTS) -

Wien, 29. September 2026 – Mit 1. Oktober tritt in Österreich die neue Paketsteuer in Kraft. Für Online-Händler*innen bringt sie zusätzliche Kosten und administrativen Aufwand, und das unmittelbar vor der umsatzstärksten Zeit des Jahres. Der Online-Marktplatz shöpping.at der Österreichischen Post ist davon nicht betroffen und bietet dem Handel damit eine paketsteuerfreie Alternative vor der umsatzstärksten Zeit des Jahres. Mit einer besonderen Einstiegsaktion unterstützen die Post und shöpping.at neue Händler*innen dabei, noch rechtzeitig vor Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft online zu starten.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „ Die neue Paketsteuer stellt den heimischen Handel unmittelbar vor dem Weihnachtsgeschäft vor zusätzliche Herausforderungen. Als Österreichische Post wollen wir heimische Händler*innen nicht nur bei der Zustellung, sondern entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette unterstützen. Mit shöpping.at bieten wir ihnen eine starke österreichische Plattform, über die sie ihre Produkte paketsteuerfrei verkaufen und neue Kund*innen erreichen können. “

Hintergrund ist die gesetzlich vorgesehene Umsatzgrenze: Da der über shöpping.at generierte Handelsumsatz im Vorjahr unter 100 Millionen Euro lag, fällt für Bestellungen über den Marktplatz derzeit keine Paketsteuer an. Nach aktueller Prognose wird shöpping.at auch im kommenden Jahr unter dieser Grenze bleiben und damit weiterhin paketsteuerfrei sein.

Margit Waldau, Leiterin von shöpping.at: „ Mit dem Start der Paketsteuer wird shöpping.at für den österreichischen Online-Handel noch attraktiver. Wir rechnen deshalb mit einer steigenden Nachfrage von Händler*innen, die eine paketsteuerfreie Vertriebsalternative suchen. Wer sich jetzt anmeldet, kann noch rechtzeitig vor dem Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft starten und sich eine etablierte Plattform ohne Fixkosten, mit Zugang zu rund einer Million Kund*innen und der Logistikinfrastruktur der Österreichischen Post sichern. “

Als Starthilfe für neue Händler*innen bietet shöpping.at eine besondere Aktion: Wer sich bis 31. Oktober registriert und auf die Paketsteuer verweist, zahlt bis Jahresende keine Provision auf verkaufte Produkte.

Gerade vor dem Black Friday und vor Weihnachten ist der Zeitpunkt für einen zusätzlichen Vertriebskanal günstig. Neue Händler*innen können noch rechtzeitig auf shöpping.at aufgenommen werden und ihre Produkte während der Hochsaison über den österreichischen Marktplatz anbieten. Dabei können sie nicht nur auf zusätzliche Abgaben verzichten, sondern auch ihre Preise stabil halten. Davon profitieren letztlich ebenso die Kund*innen, die weiterhin zu fairen Preisen online einkaufen können.

Weitere Informationen für Händler*innen auf: shoepping.at/a/paketsteuer

Über shöpping.at

Seit der Gründung 2017 durch die Österreichische Post AG hat sich shöpping.at zum größten österreichischen Online-Marktplatz entwickelt. Mit über drei Millionen Produkten bietet shöpping.at seinen Kund*innen ein breites, internationales Sortiment und punktet mit zuverlässiger Lieferung durch die Post. Rund eine Million Kund*innen vertrauen bereits auf den Marktplatz. shöpping.at ist stolz, seinen Kund*innen eine verlässliche Alternative aus Österreich zu bieten.

Fakten auf einen Blick

(Stand: September 2026)