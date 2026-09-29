FH JOANNEUM bringt internationale Drohnenforschung nach Österreich – und Studierende in die Praxis

Graz (OTS) -

Rund 100 internationale Expert:innen, Forschende und Studierende, zwei Tage, zwei Schauplätze: Am 23. und 24.09.2026 wurde die FH JOANNEUM zum Treffpunkt der internationalen Drohnenforschung. Was an der FH JOANNEUM in Graz diskutiert und entwickelt wurde, ging am zweiten Tag in die Praxis: Im Drohnen-Testgebiet Steinalpl wurden unbemannte Luftfahrtsysteme (UAV) unter realen alpinen Bedingungen erprobt. Erstmals fand die „UAV Flight Test Convention“ damit in Österreich und an der FH JOANNEUM statt – und machte sichtbar, wofür eine Hochschule für angewandte Wissenschaften steht: Wissen nicht nur vermitteln, sondern es in der Praxis erproben und weiterentwickeln.

Internationale Expertise über die Zukunft der Drohnen

Der erste Veranstaltungstag am Campus der FH JOANNEUM in Graz widmete sich aktuellen Forschungsfragen und technologischen Entwicklungen: Zu den Vortragenden zählten unter anderem Vertreter:innen von Airbus, der Estonian Aviation Academy, dem VTT Technical Research Centre of Finland, der ZHAW School of Engineering in Winterthur, dem Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie Wissenschaftler:innen des Instituts Luftfahrt der FH JOANNEUM. Auch Vertreter:innen der österreichischen Luftfahrtbehörde Austro Control und des deutschen Kompetenzzentrums für Drohnenanwendungen KDS DroneTEC brachten ihre Perspektiven ein. Thematisch reichte das Spektrum der Vorträge und Diskussionen von neuen Einsatzmöglichkeiten über autonome Operationen und Logistik bis zu Luftraumregulierung und Genehmigungsverfahren. Vorgestellt wurde unter anderem der Einsatz von Drohnen für Lieferungen, Anwendungen in der Naturbeobachtung sowie neue Testmethoden. Auch Inputs über BVLOS-Flüge, also Drohnenflüge außerhalb der direkten Sichtweite, und grenzüberschreitende Operationen standen auf der Agenda. Damit verband die Konferenz unterschiedliche Forschungsstandorte über Ländergrenzen hinweg und schuf eine Plattform für den Austausch innerhalb der UAV-Community.

Von der Hochschule ins Testgebiet: Forschung unter realen Bedingungen erproben

Am ersten Konferenztag präsentierten Studierende der FH JOANNEUM ihre erfolgreichen Projekte: Das Design-Build-Fly-Team baut ein Modellflugzeug für den jährlich ausgetragenen Design-Build-Fly-Wettbewerb des American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). Die Luftfahrt-Studierenden verbinden dabei theoretische Kenntnisse aus dem Studium mit praktischer Entwicklungsarbeit – von Konstruktion und Fertigung über Flugerprobung bis zur Zusammenarbeit mit externen Partnern. Zuletzt konnte ein Team im Jahr 2025 den Gesamtsieg beim DBF-Wettbewerb holen. Auch das JOANNEUM Arctic Expedition Team stellte sich vor: Studierende und Lehrende der FH JOANNEUM erprobten in Grönland und in Schweden unter arktischen Bedingungen unter anderem Drohnentechnologien und Sensorik – praktische Forschung, die direkt aus dem Studium ins Feld führte.

Zweiter Tag in Österreichs größtem Drohnen-Testgebiet

Nach dem ersten Veranstaltungstag, der mit einer Abendveranstaltung im Österreichischen Luftfahrtmuseum am Flughafen Graz endete, verlagerte sich die „UAV Flight Test Convention“ am zweiten Tag in Österreichs größtes hochalpines Drohnen-Testgebiet Steinalpl in den Mürzsteger Alpen an der Grenze Steiermark/Niederösterreich. Auf rund 102 Quadratkilometern wurden UAV-Systeme unter realen alpinen Bedingungen erprobt.

Von Wissen zu Anwendung

Die „UAV Flight Test Convention“ verband zwei Seiten angewandter Forschung: den fachlichen Austausch und die Erprobung unter realen Bedingungen. „Für uns ist das die Stärke unserer Hochschule: Unsere Studierenden sollen nicht nur über neue Technologien sprechen, sondern sie selbst entwickeln, testen und erleben. Wenn internationale Expert:innen bei uns auf Studierende treffen und das, worüber an unserer Hochschule gesprochen wird, am nächsten Tag unter realen Bedingungen erprobt wird, dann wird angewandte Forschung für uns wirklich greifbar“, so die Geschäftsführung der FH JOANNEUM, Martin Payer und Corinna Engelhardt-Nowitzki, über die Österreich-Premiere der Fachtagung an der FH JOANNEUM.

Holger Friehmelt, Leiter des Instituts Luftfahrt / Aviation sowie des gleichnamigen Bachelor- und Masterstudiengangs der FH JOANNEUM, hat die „UAV Flight Test Convention“ mit seinem Team nach Österreich geholt: „Mit der Convention haben wir unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht und gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, Forschung nicht nur zu diskutieren, sondern unmittelbar zu erleben und uns international auszutauschen.“

Die „UAV Flight Test Convention“ wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Airbus und der Technischen Universität München initiiert und fand bisher unter anderem in Cochstedt in Deutschland statt. Mit der siebten Ausgabe kam die internationale Convention erstmals nach Österreich. Die Veranstaltung wurde von AIRlabs Austria 2.0 und der Steiermärkischen Sparkasse unterstützt.

Fotos von der UAV zum Download auf www.fh-joanneum.at.

