Casinos Austria bringt Glück in die 13. Reihe

Wien (OTS) -

An fünf der bedeutendsten Bühnen Wiens setzt Casinos Austria die beliebte Aktion „Der 13. zahlt sich aus!“ fort und macht die 13. Reihe an ausgewählten Vorstellungstagen erneut zur Glücksreihe: Wer an einem 13. des Monats dort Platz nimmt, erhält ein kostenloses Programmheft, einen Gutschein für einen Softdrink am Pausenbuffet sowie die Einladung zu einem ermäßigten Casino Besuch. Angeboten wird die Aktion im Burgtheater und Akademietheater, in der Volksoper sowie im Raimund Theater und im Ronacher.

Auch wenn die Zahl 13 für manche Menschen als Unglückszahl gilt, Casinos Austria dreht diese Vorstellung seit vielen Jahren um und macht sie zu einem Glücksfall für Kulturbegeisterte. Mit ihren markanten Stuhlhussen ist die 13. Reihe an den jeweiligen Vorstellungstagen gut erkennbar und längst zu einem beliebten Bestandteil der Partnerschaften mit den renommierten Wiener Kulturhäusern geworden.

Langjährige Partnerschaften für Österreichs Kulturlandschaft

Die Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen des Landes bildet einen wichtigen Teil des gesellschaftlichen Engagements von Casinos Austria. Langfristige Partnerschaften schaffen Raum für gemeinsame Initiativen, die besondere Theatererlebnisse ermöglichen. Die 13. Reihe verbindet dabei eine einfache Idee mit großer Wirkung: Gemeinsam mit den Partnern, werden moderne Inszenierungen wie auch klassische Werke für ein großes Publikum erlebbar gemacht.

Mit der Aktion „Der 13. zahlt sich aus!“ führt Casinos Austria diese gewachsene Tradition sehr gerne im Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung fort und unterstreicht das Engagement für einen offenen und lebendigen Kulturstandort Österreich.

Casinos Austria

Casinos Austria steht mit rund 60 Jahren Erfahrung für Faszination, Spannung und einzigartige Live-Erlebnisse. Das Unternehmen bietet spielinteressierten Erwachsenen ab 18 Jahren spannendes Entertainment und seriöses Glücksspiel mit Spielerschutz auf höchsten internationalen Standards in außergewöhnlichem Ambiente. Herzstück des Unternehmens sind die zwölf österreichischen Casinos in den zentralen Tourismus- und Wirtschaftsregionen des Landes. Sie fügen sich als touristische Leitbetriebe mit einem hohen Maß an regionaler Wertschöpfung, das weit über die eigene Umsatzleistung hinausgeht, harmonisch in die jeweilige Region ein. Darüber hinaus ist es für Casinos Austria erklärtes Unternehmensziel, Institutionen, Initiativen und Projekte zu unterstützen, die den Menschen in Österreich zugutekommen.

Ein Bild zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Casinos-13te-Reihe