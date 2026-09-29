150 Millionen Euro Projekt am Gardasee: Falkensteiner eröffnet neues Fünf-Sterne-Resort in Salò

Salò/Wien (OTS) -

Mit dem Falkensteiner Resort Lake Garda hat die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) eines ihrer bislang größten Projekte in Italien offiziell eröffnet. Rund 150 Millionen Euro fließen in die Entwicklung auf dem ehemaligen Areal des Mineralwasserunternehmens Tavina in Salò. Das Mixed-Use-Projekt verbindet ein Fünf-Sterne-Hotel mit Branded Residences, Gastronomie und einem von Matteo Thun & Partners entworfenen Architekturkonzept. Nach Abschluss aller Bauphasen wird das Resort 85 Zimmer und Suiten sowie 174 Apartments umfassen. Die Gesamtfertigstellung ist für Sommer 2027 geplant.

Seit Juli empfängt das Falkensteiner Resort Lake Garda seine Gäste, am 25. September wurde das Hotel nun offiziell eröffnet. Für die FMTG ist Salò nicht nur eine der größten bisherigen Investitionen in Italien, sondern auch ein wichtiger Schritt in der weiteren Expansion der Unternehmensgruppe in einem ihrer strategisch bedeutendsten Wachstumsmärkte.

150 Millionen Euro für Hotel und Residences

Auf dem ehemaligen Areal des Mineralwasserunternehmens Tavina entwickelt die FMTG ein Resort, das Hotellerie und Immobilienentwicklung miteinander verbindet. Rund 150 Millionen Euro fließen in das Gesamtprojekt. Nach Abschluss aller Bauphasen wird es 85 Zimmer und Suiten sowie 174 Apartments umfassen. Die erste Bauphase mit der Errichtung des Hotels und der ersten Apartments ist abgeschlossen, die zweite Bauphase läuft bereits. Die Gesamtfertigstellung ist für Sommer 2027 geplant. In weiterer Folge ist auch die Errichtung von vier Villen auf dem Resortareal vorgesehen.

Neben der FMTG sind unter anderem Robert König und Albert Kerbl als Miteigentümer beteiligt. Beide haben bereits bei mehreren Projekten gemeinsam mit der Unternehmensgruppe investiert.

„ Wir haben hier nicht einfach ein Hotel gebaut. Wir haben einen Standort neu entwickelt und dabei Hotellerie, Immobilienentwicklung, Architektur, Landschaft und Gastronomie zusammengebracht “, erklärt Otmar Michaeler, CEO der FMTG. „ Der Gardasee ist eine der international stärksten Tourismusdestinationen Europas. Für uns war deshalb von Beginn an klar, dass wir hier ein Projekt schaffen wollen, das diesem Standort langfristig gerecht wird .“

Für Erich Falkensteiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der FMTG, steht Salò zugleich für die enge Verbindung des Unternehmens zu Italien: „ Salò ist ein Projekt, in dem sich die gesamten Kompetenzen unserer Unternehmensgruppe wiederfinden: von der Entwicklung und Finanzierung über die Hotellerie bis zu den Residences. Gleichzeitig war uns wichtig, die besondere Identität des Gardasees aufzunehmen und mit unserer Art der Gastfreundschaft zu verbinden .“

Matteo Thun verbindet Architektur und Gardasee

Für Architektur und Interior Design zeichnet Matteo Thun & Partners verantwortlich. Natürliche Materialien, großzügige Blickachsen und fließende Übergänge nach außen sollen das Resort eng mit seiner Umgebung verbinden.

„ Unser Ziel war eine Architektur, die nicht für sich alleine steht, sondern selbstverständlich mit diesem besonderen Ort verbunden ist. Landschaft, Licht und der Blick auf den See werden Teil der Räume und prägen das Erlebnis des Resorts “, beschreibt Matteo Thun seinen Ansatz.

Die Landschaftsplanung stammt von João Nunes und PROAP. Der Park wird mit den weiteren Bauphasen schrittweise umgesetzt und soll sich auch danach über Jahre weiterentwickeln. Pflege und Weiterentwicklung werden dauerhaft Teil des Resortbetriebs sein.

„ Ein Park ist nie wirklich fertig. Pflanzen wachsen, verändern sich mit den Jahreszeiten und entwickeln über die Jahre ihren eigenen Charakter “, so João Nunes, Landschaftsarchitekt und Gründer von PROAP. „ Die Landschaft ist kein statischer Rahmen für die Architektur, sondern ein lebendiger Teil des Resorts .“

5.500 Quadratmeter SPA und 1.500 Quadratmeter Falkyland

Das Falkensteiner Resort Lake Garda ist als „For-All-Resort“ konzipiert und richtet sich an Paare, Familien und Freundesgruppen. Eines der Herzstücke ist das 5.500 m² große Acquapura SPA mit sieben Pools, Family SPA und Adults-only Rooftop SPA.

Für Familien ergänzt das 1.500 m² große Falkyland das Angebot. Die Erlebniswelt erstreckt sich über zwei Ebenen und bietet unter anderem Kletter- und Softplay-Bereiche, ein Botanic Science Lab, eine MasterChef Küche, Multimedia- und Gaming-Angebote sowie Bowling.

Auch der Gardasee selbst wird Teil des Resortangebots: von Bootsausflügen und Wander- und Radrouten bis zu Ausflügen in die umliegenden Orte sowie in die Weinregionen Valtenesi und Franciacorta.

Das weltweit erste House of Negroni

Auch gastronomisch setzt das Resort auf eigenständige Konzepte. Das Artigiani Restaurant im obersten Stockwerk konzentriert sich auf norditalienische Küche, mediterrane Aromen und saisonale Produkte. Das HOKU Restaurant & Lounge verbindet italienische Gerichte mit internationalen und japanischen Einflüssen.

Auf dem Rooftop eröffnet zudem das weltweit erste House of Negroni. Das Interior Design stammt vom Mailänder Architekturstudio Vudafieri Saverino Partners. Mit Blick über den Gardasee verbindet das Konzept italienische Aperitivo-Kultur mit moderner Barkultur, Musik und Events.

„ Der Negroni steht für eine italienische Art, zusammenzukommen und den Moment zu genießen “, beschreibt Giancarlo Mancini, CEO House of Negroni, die Idee. „ Genau das soll auch dieser Ort sein: eine Bar für Gäste und Einheimische, die Genuss, Musik und den Gardasee verbindet .“

Italien als strategischer Wachstumsmarkt

Mit Salò setzt die FMTG ihren Wachstumskurs in Italien fort. Das Land zählt zu den strategisch wichtigsten Märkten der Unternehmensgruppe und nimmt auch in der weiteren Entwicklungspipeline eine zentrale Rolle ein.

„ Italien ist für uns längst mehr als ein wichtiger Herkunftsmarkt oder ein einzelner Hotelstandort. Wir sehen hier langfristig großes Potenzial für die gesamte Gruppe “, sagt Otmar Michaeler. „ Salò zeigt sehr gut, wie wir in Italien wachsen wollen: mit außergewöhnlichen Standorten, starken Partnern und Mixed-Use-Projekten, die Hotellerie und Branded Residences miteinander verbinden. In diesem Segment verfügen wir mittlerweile über rund 20 Jahre Erfahrung. Diesen Weg wollen wir in Italien konsequent weiter ausbauen .“

Über die FMTG

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit über 30 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, Falkensteiner Residences mit vier Apartment-Anlagen, FMTG Camping mit fünf Falkensteiner Campingplätzen, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater Michaeler & Partner.